Slušaj vest

Kada stignu hladniji dani, miris pečenog kestena postaje jedan od simbola jeseni. Osim što je ukusan, kesten se lako priprema kod kuće, a potrebni su vam samo pleh i rerna.

Za pečenje birajte plodove koji su čvrsti, sjajni i teški za svoju veličinu. Naborani i mat kesteni uglavnom su stariji i teže se ljušte.

Čuvajte ih na hladnom i suvom mestu i iskoristite u narednih nekoliko nedelja.

Zasecite svaki kesten

Kesten položite ravnom stranom na podlogu, pa oštrim nožem napravite plitak rez u obliku slova X na zaobljenoj strani.

Rez treba da probije ljusku, ali ne i da zaseče plod. Ovo je važno jer omogućava pari da izađe tokom pečenja i sprečava pucanje kestena.

Pečeni kesten Foto: Tanjug screenshot

Rasporedite ih na pleh

Zasečene kestene poređajte u jednom sloju. Nemojte ih stavljati jedne preko drugih kako bi se ravnomerno ispekli.

Pecite 30–45 minuta

Rernu zagrejte na 220 stepeni, pa pecite kestene 30 do 45 minuta, u zavisnosti od njihove veličine.

Gotovi su kada se ljuska na mestu reza podigne i počne da se odvaja, a unutrašnjost omekša.

Proverite i oljuštite

Ako nož lako prolazi kroz plod, kesten je pečen. Ostavite ga kratko da se prohladi, pa ga oljuštite dok je još topao, jer se tada ljuska i unutrašnja opna najlakše skidaju.

Kako poslužiti pečeni kesten

Pečeni kesten možete jesti samostalno, dok je još topao, ali ga možete koristiti i za pripremu supa, pirea, nadeva, kolača i drugih deserata.

Najvažnije je da izaberete kvalitetne plodove, obavezno ih zasečete pre pečenja i oljuštite dok su još topli.

(Kurir.rs/Informer)

VIDEO: Kako se peče kestenje