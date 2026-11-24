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Pica sa ćevapima, ajvarom, kajmakom i lukom izazvala je lavinu duhovitih komentara na društvenim mrežama nakon što je hrvatska influenserka Nina Skočak odlučila da isproba ovaj neobični specijalitet. Spoj italijanske kuhinje i jednog od najprepoznatljivijih balkanskih jela nije je naročito oduševio, ali je zato njena degustacija nasmejala brojne korisnike Instagrama, koji su se našalili da bi zbog takve kombinacije trebalo pozvati i policiju i papu.

Ćevapi se tradicionalno služe uz lepinju, luk i kajmak, dok je pica jedno od najpoznatijih jela italijanske gastronomije. Međutim, neko je odlučio da ove dve kulinarske tradicije spoji u jedan obrok, i to bez odricanja od sastojaka koji se obično nalaze uz ćevape.

Hrvatska influenserka Nina Skočak tokom degustacije pice sa ćevapima, ajvarom, kajmakom, sirom i lukom Foto: Printscreen Instagram/ninaskocak

Nina je rešila da proveri da li takva kombinacija zaista može da bude ukusna, a pre prvog zalogaja imala je posebnu poruku za publiku iz Bosne i Hercegovine.

- Ćevapi na pici. Bosanci, udobno se smestite pre nego što pogledate ovaj video - poručila je na početku snimka.

Sve je bilo dobro dok nije zagrizla ćevap

Na prvi pogled, pica koju je probala delovala je kao pravi balkanski specijalitet na italijanskom testu. Umesto uobičajenog paradajz sosa i klasičnih dodataka, na njoj su se našli ajvar, kajmak, luk, sir i ćevapi.

Iako je dugo razmišljala da li uopšte da je proba, Nina je priznala da prvi utisak nije bio toliko loš koliko je očekivala.

- Dugo sam skupljala hrabrost da ovo probam. Znate šta, očekivala sam da će biti gore, ali moj mozak jednostavno ne može da obradi ovu kombinaciju - rekla je influenserka.

Međutim, kako je nastavila da jede, njeno mišljenje počelo je da se menja.

Problem nisu predstavljali ni ajvar ni kajmak, već trenutak kada je u istom zalogaju osetila ukus ćevapa i pice.

- Tu mi mozak potpuno blokira i ipak kažem jedno veliko „ne“ - zaključila je.

Njena iskrena reakcija izazvala je čitav niz komentara, a mnogi su čini se bili više zabavljeni samom idejom ovakvog jela nego ocenom njegovog ukusa.

„Kad ovo jedeš, jedan Bosanac padne sa skele“

Ispod snimka ubrzo su se pojavile šale na račun kulinarskog eksperimenta, a naročito su se istakli komentari koji su aludirali na tradicionalnu pripremu ćevapa u Bosni i Hercegovini.

- Bosanci na aparatima - napisao je jedan korisnik.

Drugi je otišao korak dalje:

- Kad ovo jedeš, jedan Bosanac padne sa skele.

Međutim, nisu samo Bosanci bili u centru pažnje. Pojedini korisnici podsetili su i na Italijane, poznate po tome koliko ozbiljno shvataju svoju tradicionalnu kuhinju, naročito kada je reč o pici.

- I Italijani i Bosanci se krste - glasio je jedan od komentara.

Jedan korisnik rešio je da čitavu priču dodatno začini i pomene institucije obe zemlje, ali i Vatikan.

- Ja sam zvao policiju u BiH i Italiji. Razmišljam da kontaktiram i papu.

Bilo je i onih kojima nije bilo potrebno mnogo reči da izraze šta misle o pici sa ćevapima.

- Ovo je zločin - napisao je jedan komentator.

Ipak, nisu svi smatrali da je reč o gastronomskoj katastrofi. Pojedini su priznali da bi rado probali nešto slično.

- Moj muž bi sigurno bio oduševljen. Inače mu je omiljena pica sa kebabom - navela je jedna korisnica.

Video: Ćevapi Čikago