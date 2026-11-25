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Moć ljudima radi čudne stvari. Naučni radovi iz oblasti psihologije prepuni su primera ljudi koji se ponašaju užasno, pa čak i protivzakonito, kada se osećaju moćno ili sebe smatraju pripadnicima visokog statusa.

Foto: Printskrin

Jedan poznati rad istraživača sa Univerziteta Kalifornije u Berkliju predstavio je rezultate sedam eksperimenata u kojima je posmatrano ponašanje ljudi sa većom ili manjom moći i društvenim statusom. Da rezimiramo nalaze: moćni ljudi su najgori.

Tim je otkrio da su pojedinci sa velikom moći skloniji laganju tokom pregovora, i varanju kako bi povećali šanse za pobedu u igri. Češće su odobravali neetičko ponašanje, pa čak i uzimali slatkiše iz tegle za koju im je rečeno da je namenjena deci u susednoj laboratoriji. Glavni autor rada je profesor Daker Keltner, kodirektor Centra za nauku o opštem dobru (Greater Good Science Center) na Berkliju. On kaže da ne manjka dokaza o tome da je moć koruptivna sila, pišeBBC Science Focus.

Posmatrano je ponašanje ljudi sa većom ili manjom moći i društvenim statusom Foto: Twitter

"Jedno od mojih omiljenih otkrića jeste da su bogata deca u SAD sklonija krađi u prodavnicama nego siromašna deca", kaže on.

"Kada smo moćni, ne delimo. Pohlepni smo. Jedemo kolačiće koji su bili namenjeni drugima. Čak smo otkrili da su vozači BMW-a skloniji da voze kroz pešačke zone (u poređenju sa ljudima koji voze vozila ’nižeg statusa')."

Promena moći

Svaki put kada ovih dana uključite vesti, pojavi se nova priča o nemilosrdnim, moćnim ljudima i njihovim beskrupuloznim delima. Svakim danom pripadnici ove odabrane grupe stiču sve više bogatstva i političkog uticaja. Direktori propalih kompanija i dalje stavljaju u džep šestocifrene bonuse, a teško je ispratiti broj poznatih ličnosti i poslovnih lidera optuženih za se*sualne napade. Takođe postoji osećaj da se nešto menja u načinu na koji ljudi drže ili koriste moć.

Da uzmemo očigledan primer - ponovni izbor Donalda Trampa naveo je mnoge političke komentatore da primete kako je era američke "meke moći" završena.

Donald Tramp Foto: Mark Schiefelbein/AP

Šta je "meka moć"?

Meka moć je uticaj koji jedna zemlja može imati na drugu posredno, kroz zajedničke vrednosti, kulturu i ciljeve - umesto neposredno, kroz vojnu akciju ili ekonomske mere poput carina ili trgovinskih sporazuma. Drugim rečima, meka moć znači pridobiti druge, a ne prisiljavati ih.

Trampov stil liderstva, obeležen agresivnom međunarodnom politikom i zahtevom za lojalnošću, izaziva duboke podele. Da li ćete Trampa opisati kao "snažnog" ili "autoritarnog" može zavisiti od vaših političkih uverenja. U svakom slučaju, Amerika teško da je jedina nacija sa silovitim liderom na čelu.

Politikolozi sa Kraljevskog koledža u Londonu objavili su 2022. godine studiju koja je zabeležila rastuću toleranciju prema autoritarnim liderima širom sveta. "Pomeranje ide ka prinudnoj moći", kaže Keltner. "Ako pogledate ljude koji naginju ekstremnoj desnici, na primer, oni su makijavelisti. Nije ih briga za brigu o drugima. Nije ih briga za pravdu. Stalo im je samo do autoriteta."

"Moć ima tendenciju da kvari, aspolutna moć kvari apsolutno"

Političar i pisac iz 19. veka, lord Ekton, čuveno je upozorio na opasnosti autoritarne moći.

"Moć ima tendenciju da kvari", napisao je, "a apsolutna moć kvari apsolutno." Ali koliko je to tačno u savremenom svetu? Da li izopačujući efekti moći objašnjavaju zašto određeni stilovi liderstva postaju popularniji ili zašto direktori velikih tehnoloških kompanija imaju sve veći uticaj? Da li je to razlog zašto neki vozači ignorišu prava pešaka na putu ili zašto pojedina deca vladaju igralištem "gvozdenom rukavicom"?

Moć postoji svuda

Ona ne prožima samo upravne odbore i političke kancelarije, već svaku učionicu, svako radno mesto, svaki brak. Varniči u gotovo svim ljudskim interakcijama i odnosima, čineći temelj društvenih hijerarhija koje upravljaju velikim delom ljudskog ponašanja.

"Hijerarhija je evoluirala kao najefikasniji i najdelotvorniji način organizovanja ljudi", kaže Adam Galinski, profesor liderstva i etike na Poslovnoj školi Kolumbija u Njujorku. "A razlog zašto je hijerarhija tako moćan mehanizam organizacije grupa jeste to što zadovoljava ogroman broj potreba koje grupe imaju."

"Ona donosi podelu rada, stvara koordinaciju i smanjuje sukobe. Pošto ljudi koji su više u hijerarhiji dobijaju veće nagrade, to stvara motivacione mehanizme da pojedinci doprinose grupi kako bi napredovali." Međutim, da bi bilo koja hijerarhija funkcionisala, mora postojati neravnoteža moći, kaže Galinski. To znači da jedni imaju više moći, dok drugi moraju da "znaju gde im je mesto".

"Možemo pokazati da bi ljudi, u nekim slučajevima, radije bili u situaciji nižeg statusa i manje moći, ako se nalaze u snažnijoj hijerarhiji", kaže Galinski. "To je jedan od razloga zašto se autoritarni lideri najverovatnije pojavljuju u vremenima društvenih i ekonomskih nemira."

To donekle objašnjava našu potrebu za moći na društvenom nivou, ali nam ne govori šta se dešava sa pojedincem kada postane moćan.

Efekti moći

Moć je pravi tonik. Njeno sticanje ne utiče samo na ponašanje osobe ili njeno donošenje odluka. Ona ima biološki efekat, dovodeći do promena u mozgu i fluktuacije hormona u telu.

"Istraživanja pokazuju da kada se ljudi postave na pozicije moći, posebno u nekriznim situacijama, njihov nivo testosterona raste, dok kortizol (hormon stresa) opada", kaže Galinski. "To snažno uklanja kočnice. Omogućava ljudima da idu napred, ali bez stresa ili straha."

U mnogim psihološkim eksperimentima o moći, od učesnika se jednostavno traži da se prisete trenutka kada su bili moćni. Ova tehnika, čiji je pionir bio Galinski 2003. godine, može promeniti fiziologiju osobe, njeno ponašanje i učinak u zadatku, pa čak i njen glas. Galinskijevo istraživanje pokazalo je da kada zamolite nekoga da se priseti trenutka kada je imao moć, njegov glas postaje stabilniji i glasniji, a visina tona manje oscilira.

"Druga istraživanja su pokazala da pre stresne situacije, poput držanja govora, ako se prisetite trenutka moći, vaš puls opada i zapravo održite bolji govor", kaže on. "To pomaže ljudima da napišu bolje prijave za posao i bolje se pokažu na razgovorima za posao. Podstiče optimizam i samopouzdanje. Pomaže im da sagledaju širu sliku i budu veći vizionari."

Drugim rečima, moć može biti pozitivna. U jednom od Galinskijevih radova, on i njegove kolege izneli su tvrdnju da moć vodi ka akciji, jer otpušta psihološke kočnice koje nas ponekad sprečavaju da radimo ono što želimo. Zbog nje neuspeh deluje manje verovatnim ili manje bolnim, što znači da su percipirani rizici akcije niži.

Ali onda dolazi mračna strana. Kada su kočnice otpuštene, ljudi su impulsivniji. Perspektive i osećanja drugih ljudi mogu postati zamagljeni, a društvena cena određenog postupka ili ponašanja može biti umanjena. Jedan primer su ljudi koji varaju svoje romantične partnere. Studija objavljena 2024. godine u časopisu Archives of Sexual Behavior bavila se dinamikom moći u vezama i načinom na koji ona utiče na neverstvo. U skladu sa ranijim istraživanjima, naučnici su otkrili da ljudi sa većom percipiranom moći u vezi češće maštaju o drugim partnerima i upuštaju se u potragu za njima.

Više moći, manje empatije

Moćni ljudi su generalno skloniji egocentričnosti, ne samo u romantičnim vezama. Istraživanja su pokazala da su pojedinci sa velikom moći manje empatični i saosećajni, pri čemu neki pokazuju manju uznemirenost zbog patnje drugih.

U jednoj od Galinskijevih studija pokazano je da ljudi na poziciji velike moći bukvalno imaju poteškoća da sagledaju svet iz perspektive drugih ljudi. On i njegove kolege zamolili su ispitanike da nacrtaju slovo E na svom čelu. Ljudi sa više moći češće su pisali slovo u smeru orijentisanom ka sebi, što znači da bi drugima izgledalo ispisano naopako (u ogledalu). Postoje i drugi efekti koji bi mogli objasniti zašto moć čini ljude manje empatičnim.

Deo istraživanja Ane Ginote bavi se kognitivnim funkcijama ljudi na vlasti. Jedan od efekata jeste taj da moćni ljudi postaju više usmereni na cilj, kaže ona.

"Postavljanje cilja ili težnja ka cilju postaje lakša za pojedince u moćnim ulogama, čak i ako je reč o privremenoj ili situacionoj moći. Oni imaju tendenciju da daju prioritet zadatku koji im je trenutno pred rukama ili cilju koji je aktivan. Manje obavljaju više stvari istovremeno (multitasking)."

U nekim slučajevima, moćni ljudi postaju toliko fokusirani na zadatak da ne primećuju doprinos ili perspektive drugih ljudi. Takođe su često pod vremenskim pritiskom, a hitnost može duboko uticati na naše ponašanje.

Iako moć može delovati kao snažan pokretač koji nas oslobađa straha, podstiče samopouzdanje i pomaže nam da se fokusiramo na ciljeve, ona istovremeno otpušta i naše moralne i društvene kočnice. Zbog toga ljudi na pozicijama uticaja često postaju impulsivniji, skloniji neetičkom ponašanju i znatno manje empatični prema tuđim osećanjima i perspektivama. Na kraju, moć sama po sebi nije isključivo dobra ili loša, već deluje kao pojačivač koji otkriva i naglašava naše najdublje osobine, bilo da je reč o vizionarstvu ili čistom egoizmu.

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