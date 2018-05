HRANIO MAJMUNE, PA NAPRAVIO KOBNU GREŠKU: Šimpanza poludeo posle ovoga!(VIDEO)

Ko radi, taj i greši, opšte je poznata maksima. No, nije svejedno kad radite u zoološkom vrtu, pa napravite "brljotinu" na račun životinja.



Ovaj momak je imao zaduženje da baci hranu šimpanzama dok su posetioci to posmatrali. Međutim, loše je procenio hitac i, umesto da ukusan zalogaj padne pred majmune, on je pogodio jednog od njih tačno u glavu. Majmun je počeo besno da negoduje i skače, pa možemo slobodno da kažemo da je ovaj hranilac imao sreće jer ga je razdvajao vodeni kanal od razgoropađenog primata.

Kurir

Autor: Kurir