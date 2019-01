KADA STE S NJIM U KREVETU, SLEDI IZNENAĐENJE OD KOJEG SE NEĆETE OPORAVITI: Perverzija je blaga reč za ONO što ćete DOŽIVETI uz ovaj horoskopski znak!

Mnogi horoskopski znaci specifični su po svojim karakteristikama zbog kojih su izuzetno seksualno privlačni. Ali svako od njih ima i svoje tajno oružje. Iako se uvek misli da su Škorpije najveći perverznjaci horoskopa, istina je potpuno drugačija.

Najveći zavodnici zodijaka definitivno su Ovnovi, ali krije se tu još par iznenađenja.

Ovan

Ovnovi su pravi Kristijan Grej među znacima zodijaka. Oni su avanturisti, uvek spremni da razikuju samo da bi probali nešto novo. Vama pojam S&M nije nešto strano, jer uživate u svemu što je drugačije. Obožavate da obeližite svoju teritoriju, da učinite partnera bespomoćnim, a da ga zatim nagradite. U vezi ostajete sve dok vam druga strana omogućava da se osetite živim. Kod vas se dobar seks svodi na tri pojma: žurba, uzbuđenje i nagrada. Drugačije je dosadno.

Blizanci

Ako ste Blizanac, znate i sami. Seks je za vas omiljena radnja, ali samo ako se dobro začini. Zavodljive fotografije su ono čime volite da započnete bilo kakav odnos, a onda sledi predigra. Predigra mora da bude veoma duga, toliko duga da partnera dovedete do ludila. Sve što podiže uzbuđenje u spavaćoj sobi za vas je neophodan rekvizit, seksi igračke, hrana…. Za vas sve to nema nikakve veze sa perverzijom, jer je reč o čistoj kreativnosti.

Jarac

Vi ste kinki diva Zodijaka. Vaš urođeni šarm vam omogućava da partnera vrlo lako bacite na kolena. Šarmirate druge svesno, da biste u spavaćoj sobi probali lude stvari koje vam se motaju po glavi. Ali u to sobu ne mogu svi, idu odabrani. Oni koji će da vas obožavaju i kasnije ćute. Jer samo nebo zna na šta ste spremni kada je reč o seksu. Ako su bili OK, dovoljno je da pucnete prstima, vraćaju vam se čak i nakon deset godina. Jer vi se ne zaboravljate.

foto: Profimedia

Rak

Vi ste perverzni, ali na pomalo agresivan način… Izvan spavaće sobe delujete blago i milo, ali samo oni koji su jednom ostali sa vama među čaršavima, tačno znaju kako se menjate. Munjevito i brzo, volite da vodite igru i da vidite partnera kako moli za malo nežnosti. Element opasnosti je kod vas veoma izražen, pa samo običan seks iza zatvorenih vrata nije ono što najviše želite.

Devica

Kada vas neko pogleda, vidi staloženo biće koje sve voli da drži pod kontrolom i veoma je odgovorno. Međutim, Device su uparvo znak koji najčešće mašta o seksu u troje. Ne zato što vam je dosadio partner, nego zato što tako kršite pravila, a to vam je u seksu najprivlačnije. Ispitivanje granica vam je omiljena seksi igrica. Ali otvarate se samo prema odabranima. Blago njima.

Strelac

Ako ste Strelac, vi prosto obožavate seks. Pale vas pornići, a maštate da imate kolekciju sopstvenih filmića. I ne, ne želite da gledate partnera, želite da se divite sebi, moćnoj seks mašini. Važno vam je da iskoristite sve što seks pruža. Jedina mana, nemate baš neki kriterijum prilikom izbora partnera, jer on, po drugi put ponavljamo, i nije tako bitan.

Škorpija

OK, Škorpijama je seks bitan, veoma, ali što se tiče pomerenih igrica u spavaćoj sobi, tu se nalaze tačno tamo gde treba, na sredini. Dakle, ako ste Škorpija znate i sami. Seksa nikada dovoljno, dva puta, tri puta dnevno može…ali bez velikih maštanja i izvoljevanja. U krevetu ste dosta jednostavni i tačno znate gde su vam granice.

foto: profimedia

Ribe

Vi tačno znate kako da začinite seksi igrice. Vaš seksualni život je daleko od dosadnog, ali ni blizu uzbudljivog. Seksi veš je ono na šta najviše polažete pažnje, obožavate da se partner dooobro potrudi oko vas pa ga često držite na distanci. A kada se opustite u stanju ste da vodite ljubav satima. Ništa manje ne očekujete ni od partnera.

Vodolija

Vama je najvažnija sloboda, tako je i u seksu. Obožavate prirodan seks, ali ne volite da koristite zaštitu, što je vaša najveća mana. Kada je reč o perverznim mislima seks na javnom mestu je ono o čemu maštate, čak vam nije bitno ni da li okolo ima previše ljudi. Vaš partner vrlo dobro zna, da se iza lica dobrice krije osoba koja obožava da eksperimentiše.

Lav

OK,Lav ste i obožavate da vas obožavaju. Ali prema partner ste tako dobri. Maženje, poljupci, čak ste spremni i da im napravite doručak. Obožavate da se sklupčate uz partnera i da mu stavite do znanja da je seks sa njim bio najbolja stvar koja vam se dogodila. A u seksu uživate i mogli biste satima.

foto: Profimedia

Vaga

Vi vašeg partnera gledate kao da je jedini na svetu. U stanju ste odmah da mu se u potpunosti prepustite. Da li ćete ga poljubiti u čelo, zagrliti ga, nije važno. Važno je da on u tome uživa. A on će i uživati, jer to sve radite tako slatko. Perverzne misli nisu vaša opsesija.

Bik

Bikovi su dosadni, žao nam je. Vas je tako lako zadovoljiti u krevetu. Nije vam bitno da li je reč o lenjom seksu, pijanom ili onom koji imate jednom nedeljno. Važno je samo da se sve završi brzo. Nadamo se da vas podznak vadi!

foto: Profimedia

Kurir.rs/thoughtcatalog.com/Foto Profimedia

Kurir

Autor: Kurir