U OVOJ BERBERNICI PORED ŠIŠANJA, BRIJANJA DOBIJATE I MASAŽU, ALI TO NIJE SVE: Uzeo je štapić i zapalio ga, a onda započeo TRETMAN VATROM! Pogledajte šta se dešava kada odete kod turskog berberina (KURIR TV)

Veruje se da je berberski zanat nastao u starom Egiptu, kada su berberi zapravo bili sveštenici, a njihov zadatak je bio da šišanjem i brijanjem teraju „zle duhove“ dalje od ljudi.

To je bilo tumačenje starih Egipćana, međutim, nešto drugačije tvrdili su Grci gde su berberi svakoga dana brijali muškarce i sređivali im frizure, a dolazak kod istih je bio mesto za „tračarenje“ muškaraca.

U berbernici bi se okupljali kako bi razgovarali o aktuelnim temama, dešavanjima na poslu, privatnom životu, nakon čega bi zadovoljni i “lakši” za nekoliko kilograma kose i brade otišli svojim kućama.

Običaj starih Grka usvojili su i Turci, a muškarcima je i dan danas odlazak kod berberina specijalan događaj u kojem uživaju. Njima odlazak kod berberina nije "s nogu", već za to izdvoje dobra dva sata, a osim šišanja i brijanja dobiju i negu lica, masažu i razonodu posle napornog dana na poslu.

U razgovoru sa dvadesetsedmogodišnjih berberinom Velijem Arslamom, koji već nekoliko godina vodi berbernicu u okolini Antalije, saznajemo da kada mu dođe mušterija postoji nekoliko koraka koje mora da ispoštuje.

Bradu i frizuru prvo oblikuje mašinicom prema željama mušterije, a onda je doradi makazicama. Kaže da mu dolaze i stari i mladi, ali da najčešće omladina želi modernije frizure kakve danas imaju glumci, pevači, sportisti.

Potom sledi uklanjanje dlačica i mitisera sa lica crnim voskom, a kada se to završi vatrom se uklanjaju dlačice do kojih se nije moglo doći mašinicom ili makazama. Veli kaže da nakon “brijanja vatrom” nema iritacije i nakon toga na lice se stavlja specijalna maska od algi.

U berbernici uvek ima i po nekoliko mušterija i svako strpljivo čeka svoj red, a u međuvremenu uživaju u razgovorima, a kako kaže Veli najčešće se povede rasprava o sportu, pa se desi da i kada završi mušteriju ona ostane u salonu da još malo popriča sa ostalima.

“Kada mušteriji stavim masku na lice koja mora neko vreme da odstoji, onda izađemo ispred salona i na miru popijemo kafu. Važno mi je da mušterija bude zadovoljna tretmanom, ali i da svako ko dođe ovde izađe opušteniji. Ipak je ovo mesto gde ćete pored šišanja i brijanja dobiti i dozu smeha, kvalitetan razgovor, nove kontakte, podršku ako zatreba”, kaže Turčin kome su i brat i deda u ovom poslu, ali kako dodaje sam je naučio ovaj zanat.

Ukoliko postoje neke dlačice koje nisu uklonjene, onda sledi sređivanje koncem, a mušterija na kraju dobije i masažu, pa iz berbernice izađe rasterećenija.

Kod Valija nema zakazivanja, pojaviš se i sačekaš svoj red. On svakoj mušteriji posveti minimum sat vremena, a kako kaže, to važi za sve turske berberine, jer ceo tretman ne može kraće da traje, zato je on u berbernici od jutra do mraka, ali kaže da mu to nimalo ne smeta jer voli i uživa u svom poslu.

