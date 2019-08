SABERITE CIFRE DATUMA VENČANJA! Ovo je broj koji određuje tok vašeg braka! Dobro ćete zapitati kada pročitate šta znače DANI vašeg rođenja

Prema rečima numerologa, datum izricanja sudbonosnog DA, kao i datum rođenja partnera mogu uveliko uticati na kvalitet bračnog života

Datum izricanja sudbonosnog DA nije nebitan - može odrediti tok bračnog života i uticati na budućnost bračnog para, tvrde numerolozi.

Sve odluke koje mladi parovi donose u vezi sa njihovim budućim, zajedničkim životom veoma su važne. To važi i za one, na prvi pogled nevažne detalje koji uveliko mogu uticati na kvalitet života. I, njihovi datumi rođenja nešto otkrivaju.

Tako osobe rođene 3, 12, 21. ili 30. veoma su strastvene i radoznale. Iako su požrtvovni i predani porodici, katkad ne vide ništa loše u nevernosti prema partneru.

Ljudi rođeni 1, 10, 19. ili 28. u mesecu vrlo su prjatni i sposobni da snažno i predano vole partnera. Skloni su menjanju simpatija, ali kad nađu trajnog partnera, vrlo su mu privrženi.

Rođeni 4, 13, 22. i 31. bilo kog meseca sjajno se slažu, a rođeni 2, 11, 20. i 29.vrlo su senzibilni i osećajni, pa im je psihološki aspekt veze neuporedivo važniji od seksa.

Odluka koja se odnosi na određivanje datuma venčanja takođe nije zanemariva. Numerolozi tvrde kako upravo datum koji mladenci izaberu za izricanje sudbonosnog da može prilično odrediti tok njihovog budućeg bračnog života.

Kako biste otkrili svoj numerološki broj, saberite cifre datuma venčanja. Tako ćete dobiti jednocifreni broj od jedan do devet. Ako ste u braku, ovaj vam rezultat, takođe, može biti koristan i dati vam uvid u vaš bračni život iz sasvim novog ugla.

Računanje: Seberite cifre datuma, odnosno dana, meseca i godine venčanja i sabirajte dalje dok ne dobijete jednocifreni broj.

Na primer, ako je datum 28. 5. 2005. (28+5+2005=2+8+2+0+0+5=22=2+2=4), vaš broj je četiri.

Ovim datumom vlada Sunce. Period zabavljanja bio je nezaboravan, a i sam susret je bio veoma romantičan. Izbor baš ovog datuma za venčanje ukazuje na to da ste veoma zaljubljen i nežan par, te da težite potpunom ujedinjenju s bračnim partnerom.

Emocionalna zrelost će biti važan faktor uspeha ovog braka. U svakom slučaju, nemojte se iznenaditi ako svi budu pustili neku suzu na vašem venčanju, jer će svi biti veoma dirnuti. Razlog za sklapanje braka kojim vlada Mesec najverovatnije je želja za porodicom i toplinom doma, ili želja da se nađe srodna duša koja voli decu ili je u stanju da prihvati decu iz prethodnog braka i pokuša da im pruži roditeljsku ljubav. Ako su deca jedini razlog za sklapanje ovog braka, možda je bolje da još jednom razmislite o svojoj odluci.

Ako želite da sklopite brak iz interesa, onda vam broj tri savršeno odgovara. Ako očekujete mnogo od braka, broj tri vam garantuje razočaranje. U ovoj vezi, pod vladavinom Jupitera, verovatno će se izroditi puno dece, a porodična okupljanja će predstavljati važan deo vašeg života.

Ako ste razmišljali o svim obavezama i odgovornostima koje brak donosi i pažljivo proučili razloge “za” i “protiv”, verovatno ste izabrali dan broj 4 za svoje venčanje. Značaj ovog datuma je vernost. Par koji je ovog datuma ušao u bračnu zajednicu u stanju je da radi zajedno i ostvari sve svoje ciljeve. Bilo da se radi o kupovini kuće ili započinjanju porodičnog posla, sve što budete radili pažljivo ćete prethodno isplanirati. Potreba za sigurnošću ponekad je glavna motivacija za opstanak braka. Pustiti korene, nastaviti porodično ime, izgraditi budućnost – neke su od fraza koje se vezuju za opstanak ove bračne zajednice kojom vlada Saturn.

Vi akcenat stavljate na kvalitet komunikacije koju imate sa partnerom. Ova veza mora da se bori protiv dosade. Često će dolaziti do putovanja ili promena mesta boravka. Mladi ljudi koji se rano venčaju i pomažu jedno drugom tokom studija, ostajući aktivni i zainteresovani za svet oko sebe, pravi su primer ovog braka kojim vlada Merkur.

Ako ste odabrali baš ovaj datum za svoje venčanje, dobili ste blagoslov Venere za svoju bračnu zajednicu. Ljubav, nežnost, mir i sreća su obeležja ovog braka. No, to ne znači da ova zajednica ima “anđela čuvara”, već i sami partneri moraju da vode računa o tome šta rade, te da čuvaju svoju vezu od raznih iskušenja. Ovaj brak je pod vladavinom Venere, koja omogućava pomirenje u svakoj situaciji. Budite idealista, neka vaša ljubav bude prirodna, jer to je snaga ovog braka.

Budite spremni na to da menjate planove u poslednjem trenutku. Iako broj sedam ukazuje na iznenađenja u svakodnevnoj rutini, može ukazivati i na spas u poslednjem trenutku. S druge strane, ovim brakom vlada Uran, a njegov broj 7 može označavati i greške, te ishitrene odluke. Ovo može biti venčani dan za koji se odlučuju osobe koje nemaju isto poreklo, istu veru ili istu nacionalnost.

Ovi partneri se razumeju pogledima, pa je tako i pri prvom susretu oboma odmah bilo jasno da su stvoreni jedno za drugo. Biće uspešni u zajedničkom poslu, ali će i u svakom drugom pogledu biti složni kao par. Ovo, takođe, može biti brak dvoje ljudi spremnih da se žrtvuju za karijeru svog partnera.

Ako ste za svoj dan venčanja odabrali ovaj datum, možda želite da vaš brak ostane tajna. Pod uticajem Neptuna moguće je da se jedna strana odluči za beg od kuće radi sklapanja braka. Među partnerima postoji čvrsta duhovna veza, bilo da su oni toga svesni ili ne. Brak sklopljen ovog dana je sudbinski, iako se čini da su svi bili protiv njega i da mu ni druge okolnosti nisu išle na ruku. Moguće je da se radi o bračnoj vezi u kojoj oba partnera imaju neku smetnju, emocionalne ili fizičke prirode, koju uz pomoć bračnog partnera žele da prevaziđu.

