UDALA SAM SE, FOTOGRAF JE OBAVIO SVOJE, A ONDA ME JE MUŽ OSTAVIO! Uhvatio se sa društvom pa se UNEZVERIO OD ALKOHOLA! A tek da čujete na šta im je ličila PRVA BRAČNA NOĆ!

Jedna mlada iz Britanije se požalila na internetu da je njen izabranik celo njihovo venčanje proveo tako što je pio sa svojim prijateljima, iako su se prethodno dogovorili da to ne radi.

Mladoženja se, kako se navodi, čak i onesvestio tokom prve bračne noći! Otkrila je koliko ju je pogodilo ponašanje njenog muža na venčanju koje je bilo pre mesec dana i da još uvek ne može da mu oprosti.

"To je nešto o čemu smo već razgovarali i iako to ne čini često, ponekad ima naviku da se napije i da napravi nešto što će me uzrujati, pa smo se dogovorili da se ne napije na venčanju. Zna da me povredi kad je pijan i nekoliko puta se povodom toga izvinio, ali mislim da me ne razume jer nikad ne može da se seti šta je uradio", napisala je u objavi.

foto: Profimedia

Na venčanju mu je nekoliko puta napomenula da više ne bi trebao da pije, ali s obzirom da veći deo vremena nisu provodili zajedno, ona je shvatila da je očigledno nastavio da "poteže". Taksi ih je skoro odbio da poveze zbog njega i sve vreme je morao da drži glavu kroz prozor. Kad su došli u hotel on nije mogao da se seti kako da dođu do sobe.

"Morala sam da se mučim sa skidanjem haljine dok je on onesvešten ležao na krevetu. Što je još gore, pogledao me je sa gađenjem kad sam ga pitala za pomoć oko otkopčavanja haljine i taj pogled mi ne izlazi iz glave", žalila se.

foto: Profimedia

Dodala je da zna da su svi uglavnom preumorni da bi bilo šta radili nakon venčanja, ali da se radovala tome da će zajedno popiti piće u sobi i razgovarati o danu, pogotovo što se nisu pošteno ni videli osim za fotografisanje.

"Pokušala sam da ga odvojim od prijatelja kako bi razgovarao i sa drugim ljudima, ali se on stalno vraćao i bilo je teško da ga nateram ga da se sa bilo kim pozdravi. Takođe, nestao je na neko vreme sa prijateljima i propustio puno ljudi koji su otišli", rekla je.

Razgovarala je sa njim o tome, ali se i dalje muči da mu oprosti. Brine se da ako se ne može držati nečega što joj je obećao i što joj je bilo važno na venčanju da je velika verovatnoća da će isto ponoviti i neki drugi put.

foto: Profimedia

"Činjenica je da mi nije odgovarao na poruke dok je bio na momačkoj večeri, što mi je probudilo anksioznost koja se normalizovala tek nekoliko dana pre venčanja. Bračnu noć sam provela roneći suze na kauču hotelske sobe. Znam da se sad ništa ne može promeniti, ali me muči što su to "ključne uspomene" na naše venčanje", rekla je za kraj.

Korisnici društvenih mreža saosećaju sa mladom, neki su ga nazvali "sebičnim" i poručili mladoženji da joj se izvini.

foto: Profimedia

Kurir.rs/DailyMail/Foto: Profimedia

Kurir