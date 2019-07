MLADA UMESTO ZAVETA PRED SVIMA IŠČITALA PORUKE NEVERNOG DEČKA! Otkazala venčanje pa bacila brigu na veselje! A umalo da PUKNE OD MUKE! Ovo nema ni na FILMU!

Izvesna Kejsi iz Australije verovala je da je najsrećnija devojka na svetu sve dok nije svanuo dan njenog venčanja. Naime, samo nekoliko sati pre ceremonije stigla joj je poruka posle koje više ništa nije bilo isto. Njena ispovest potresla je ,pre svega, mnoge buduće mlade širom sveta.

"Aleks i ja smo se zabavljali šest godina. Čim sam ga upoznala znala sam da je on onaj pravi i da ćemo živeti srećno do kraja života... Na devojačkoj večeri sedela sam sa drugaricama u fensi hotelskoj sobi. Zezale smo se i smejale, a onda je moj telefon zazvonio. Ništa čudno, cele večeri stizale su mi poruke u kojima su mi ljudi želeli sve najbolje pred sutrašnji dan. Međutim, ova poruka bila je drugačija."

foto: Profimedia

"To je zapravo bio niz skrinšotova, poslatih sa meni nepoznatog broja. Posle tih slika, stigla je sledeća poruka: 'Ja se ne bih udala za njega. A ti?'

Skrinšotovi su bili slike dopisivanja mog budućeg muža i te žene koja je sve i poslala. Bila je tu i gomila razmenjenih selfija. A ta žena, bila je sve što ja nisam - ja sam plava i bleda, a ona tamnoputa crnka. Poruke su razmenjivali sve do dana pre nego što mi ih je poslala, a dopisivali su se mesecima. Mozak mi je zablokirao od šoka. I ni u jednom trenutku nisam se zapitala da li je ovo neka nameštaljka, prosto sam osetila da je istina."

foto: Profimedia

"Ovog vikenda. Samo ti i ja. Budi spremna... Izgledaš neverovatno, a u krevetu si fantastična. Da moja devojka makar zna da radi pola tih stvari... Toliko mi nedostaješ, ne mogu da mislim na tebe. Nikad nisam ovako odlepio za nekim kao sad... Sve to joj je slao, i na stotine sličnih poruka, a svaka je bila novi nož u mom srcu. Trebalo je da se udam za njega za samo nekoliko sati. A kako da otkažem kada je rodbina doputovala iz svih krajeva sveta? Mislila sam da ću umreti od poniženja i rasplakala sam se kao nikad. Moje drugarice već su bile spremne da odu do njega i izvrše osvetu. Insistirale su da ga odmah pozovem i otkažem sve. Ali ja sam volela Aleksa. Želela sam da se udam za njega. Bila sam u prevelikom šoku da bih osetila bes i tako ga nisam ni pozvala. Naravno, ni oka nisam sklopila te noći, i čim je svanulo, probudila sam drugarice i rekla im da sam donela odluku - venčanja će biti, a ja ću u ključnom trenutku da kažem da znam sve."

foto: Profimedia

"I tako sam šetala do oltara u haljini koja je do juče bila moja venčanica iz snova, a tog dana se pretvorila u kostim za klovnove. Aleks pojma nije imao šta mu se sprema. I tako sam se centrirala nasred sobe, duboko udahnula i pred svima rekla istinu o Aleksu. Rekla sam da danas neće biti venčanja jer se ispostavilo da Aleks nije ono što sam mislila da jeste. Aleks je krenuo da me uhvati za ruke, ali ja sam držala telefon sa slikama. Pročitala sam naglas svaku poruku. Aleks je bio sve bleđi i bleđi. Na kraju, kad sam završila sa čitanjem, tako uplakana sam ga pogledala. Samo me je nemo gledao. Na kraju je istrčao iz crkve, a njegov kum za njim. Njegova porodica ostala je otvorenih usta, gledajući u mene."

foto: Profimedia

"Sve vas volim i drago mi je što ste tu uz mene iako je povod užasan. Nažalost, danas neće biti proslave venčanja, ali ćemo slaviti iskrenost, potragu za pravom ljubavi i slušanje srca, čak i kada istina boli - rekla sam im. Usledio je neodlučan aplauz. Da li sam postupila ispravno i na pravi način saopštila vesti? Budući da je posle zaista usledila sjajna žurka, verujem da jesam."

foto: Profimedia

Kurir.rs/Vice Australia/Foto: Profimedia

Kurir