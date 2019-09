SVEKRVA SE UNEREDILA NA VENČANJU, A 2. DOŠLA BEZ GAĆA! Niko ne može da IZBLAMIRA mladence koliko PORODICA i prijatelji!

Uspomene s venčanja su nešto što želite pamtiti zauvek - ali ove priče ljudi su zapamtili iz "pogrešnih" razloga. Jedna svekrva je pokazala svoju intimu, a druga majka se uneredila u gaće.

Na Mumsnetu, anonimna je žena ispričala kako je je mlada odlučila zapevati i upropastila svoje venčanje. Naime, ona ne zna da peva, a mužu nije rekla kako u planu ima da uzme "mikrofon u svoje ruke". Svojom pričom je ohrabrila druge da podele svoje "neobične" doživljaje s venčanja.

"Bio sam na venčanju na kojem je di džej pustio pogrešnu pesmu za prvi ples mladenaca. Umesto pesme grupe U2 koju su tražili, di džej je pustio "I still haven't found what I'm looking for" (Još uvek nisam pronašao ono što tražim)", napisao je jedan korisnik.

Drugi je dodao da nije bio na navedenom venčanju, ali da je video klip u kojem gost peva "Can You Feel the Love Tonight" na svadbenom doručku, a svima ostalima je bilo vidno neugodno.

No, najviše su se istakle priče koje uključuju majke mladenaca.

"Svekrva je nosila beli kratki kombinezon kroz koji se jasno moglo videti da ne nosi gaćice, ali i da "tamo dole" nosi "prirodnu frizuru", napisala je jedna korisnica.

Druga je dodala da je bila na venčanju na kojem se mladina majka toliko napila da se upiškila u gaće, a rođak ju je morao skinuti i odneti u krevet.

Neki su dodali i da je najgore što možete učiniti na tuđem venčanju, najaviti da ste se verili.

"Jedna je deveruša rekla da se verila i pitala mladu da joj bude kuma na venčanju, a onda je mlada najavila da je trudna", napisala je jedna korisnica.

Oglasila se i jedna mlada s istim problemom. Rekla je da je par objavio da su se verili na njenom venčanju, a da je ona veselo to izignorisala i čestitala im sledeći dan.

