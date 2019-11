OVO JE POKLON KOJI JE OSVOJIO SVET: Nije bitno samo kupiti i dati. Darivanje se uči odmalena

Poklon je najlepši način da se zahvalimo, izvinimo, pokažemo šta osećamo, da se sa nekim sprijateljimo. Darivanje se uči odmalena. Pokloniti nešto nekome koga volimo pruža zadovoljstvo i nama i osobi kojoj poklanjamo.

Darom se može pokazati mnogo toga - ljubav, poštovanje, naklonost, nežnost...

Darivanje je umetnost, jer u malom, sjajnom paketiću sažima najlepše želje, osećanja i poruke. Jer, nije samo stvar u tome kupiti poklon. To može svako. „Tajna“ je u tome da osluškujemo tog nekog koga volimo, da saznamo šta želi i oseća, čemu se raduje. Većina ljudi reći će da ih kupovina poklona raduje mnogo više nego kada oni dobijaju dar.

Psiholozi to objašnjavaju iskonskom potrebom svakog čoveka da usreći one koje voli. A pokloni to jako lako mogu. Oni su izraz najtoplijih osećanja, način da delić sebe damo onima koje volimo. Pokloni pokreću lepe emocije, radosne događaje, jer nikada ne idu sami. „U paketu“ sa njima idu zagrljaji, poljupci, tople reči i čestitke.

Običaj darivanja star je koliko i čovečanstvo

Stari Rimljani su, na primer, jedni drugima poklanjali grančice imele, pozlaćene orahe i lešnike, novčiće sa likom boga Janusa koji simbolizuje početak, kolače i med za sreću i sveće kao simbol svetlosti na životnom putu. I Persijanci su poklanjali, najčešće jaja kao simbol blagostanja, dok je u srednjem veku u Engleskoj bilo jako popularno dragoj osobi pokloniti rukavice. Prema predanju, u hrišćanstvu darivanje je započelo posetom tri kralja, koji su došli da vide tek rođenog Isusa. Darivali su mu zlato, tamjan i smirnu. Danas se novogodišnji i božićni pokloni razmenjuju kao sećanje na taj događaj.

Jedna kineska poslovica kaže da je važnije kako je poklon upakovan, nego vrednost, jer poklon nije obaveza, već znak ljubavi i pažnje. Zbog toga darivanje ima samo jedno „pravilo“ - poklon treba dati od srca i pri tome voditi računa o ukusu i očekivanju osobe koju želite da obradujete. Jer, poklon govori mnogo toga o onome ko ga daruje. Poklonom razotkrivamo ono što smo, pokazujemo svoje emocije, želje, nadanja... Poklon priča o tome koliko imamo duha, šarma, koliko smo se potrudili, koliko snažno volimo...

Istraživanja pokazuju da žene mnogo češće kupuju poklone od muškaraca koji daruju uglavnom samo za rođendane, godišnjice i praznike. One vole poklone bez povoda, one koji se kupuju tek tako i takvim darovima se najviše i raduju. Muškarci, sa druge strane, više vole praktične, funkcionalne poklone, pa će se najviše obradovati nekoj tehničkoj spravici.

Danas ljudi sve manje poklanjaju. U jednoj internet anketi, u kojoj su učestvovali ispitanici od 15 do 74 godine, čak 18% reklo je da ne planira novogodišnje poklone osim onih namenjenih deci. Poklone za svoje najbliže ne planira čak trećina ispitanika starijih od 60 godina.

Francuski psiholog Žozef Mesinžer tvrdi da ljudi koji ne kupuju poklone, ili to čine jako retko, najverovatnije pate od raznih vrsta strahova, odnosno od hroničnog osećanja nedostatka. Zbog straha da poklon neće biti adekvatan ili da će im poremetiti finansijsku situaciju, u startu odustaju od kupovine i to sebi predstavljaju kao jedino, logično rešenje.

Stručnjaci tvrde da poklon ima svrhu samo onda kada ga sami osmislimo i kupimo. Međutim, moderno vreme donelo je trend „kupovine iz fotelje“, a mnogi prepuštaju kupovinu devojkama, majkama, sekretaricama. U takvim slučajevima poklon prestaje da bude „razgovor“ između onoga koji daruje i onog kome je poklon namenjen, gubi svoju svrhu i autentičnost.

Poslednjih godina, poklon koji je osvoji svet je zlato. Mnogo je razloga, a možda je glavni to što vrednost ovog plemenitog metala raste iz godine u godinu.

Tradicionalno , zlato se poklanja kao najprikladniji poklon za najbitnije životne događaje, kao što su rođenje, krštenje, rođendan, punoletstvo, završetak školske godine, upis u srednju školu, upis fakulteta, diplomiranje...

Nekada najprikladniji poklon - zlatni nakit - otišao je u zaborav. Modni trendovi i njihova visoka promenljivost doveli su do toga da zlatni nakit ne bude više u modi. Čelik i bižuterija sa potpisom modnih brendova potisnuli su ga u drugi plan.

Novi forma poklona - izuzetno vredna, koja je dobila na značaju kada su pokloni u pitanju jeste investiciono zlato u formi zlatnih pločica od čistog zlata koje imaju veliku vrednost, a koja iz godine u godinu raste.

Novi format, koji izaziva najveću radost za osobu koja ga poklanja prilagođen je mogućnostima svih kategorija stanovništva. Zlatne pločice dostupne su u težinama od 1 gram do 100 grama. Poklanjaju se na identičan način kao i novac u svečanoj i prikladnoj koverti sa posvetom. Poklon možete u svakom momentu da unovčite.

Ukoliko se odlucite da ga čuvate, doneli ste pravu odluku. Uzimajući u obzir činjenicu da je unca zlata pre izvesnog vremena vredela svega 400 dolara , a da sada vredi 1.500 dolara, zaključićemo da se njena vrednost uvećala skoro 4 puta. Isto će se desiti i sa vasim poklonom.

Psiholozi tvrde da vrednost darova treba prosuđivati na osnovu toga da li pamtimo kada smo ga i od koga dobili ili ne. Darivanje je neverovatan oblik neverbalne komunikacije, pa ako se dobro sećamo svih detalja u vezi sa poklonom, to znači da je taj neko pogodio „žicu“ i dodirnuo naše najtananije emocije. Poklon ne treba da bude preskup, a luksuzne, skupocene poklone, po savetu psihologa, treba poklanjati samo izuzetno bliskim osobama.

Najveću radost osećamo kada kupujemo poklone deci. Oni se najiskrenije i najviše raduju darovima, a Nova godina i Božić za njih imaju poseban značaj, jer doprinose negovanju tradicije, osećaju pripadnosti i sopstvenog identiteta. Psiholozi savetuju da ne treba preterivati sa poklonima, jer na taj način deca gube osećaj zahvalnosti. Više će se obradovati ako im date dva-tri manja poklona, nego jedan veliki. Pokloni su idealan način da se porodica emotivno poveže, a za decu zapravo način da se pokažu dobrota i ljubav.

I zato odvojite malo vremena, koje je ujedno i najveći poklon koji nekome možete dati u užurbanom životnom ritmu i kupite novogodišnje darove za one koji su vam važni. Njihova radost, osmesi i zahvalnost vredniji su od bilo kog poklona!

