BABA VANGA PRED SMRT PREDVIDELA KORONU! Niko je tada nije SHVATIO OZBILJNO: Jezivom rečenicom otkrila šta čeka SVET

Baba Vanga, bugarska proročica, kako tvrdi čuvena bugarska gimnastičarka Neška Stefanova Robeva, pred smrt tokom 1996. godine je rekla:

"Neška, svuda oko nas, biće korona!"

To je reč koja u bugarskom jeziku znači krunu i ima veze sa ruskom vladavinom u toj zemlji. Ova bivša sportistkinja je mislila da to znači potpadanje Bugarske pod rusku vlast, ali je sada shvatila na šta se to odnosi.

Ovu godinu, Vanga je opisivala kao veoma intrigantnu, najavivši ubistvo predsednika Rusije Vladimira Putina, kao i novi razoran cunami.

Ko je ova žena?

Rođena je 1911, godine kao Vangelija, u seljačkoj porodici. Niko tada nije ni znao šta će ona kasnije postati.

Sa 12 godina, bila je svedok velike oluje tvrdevši da je "ušla u njeno oko". Čudno je zašto je vetar izabrao baš nju, a ne druge. Uveče je pronađena kada su videli da je slepa.

Duh vetra joj nije ostao dužan, poklonivši joj moć isceljenja i vidovnjaštva.Prva svoja proročanstva imala je tokom Drugog svetskog rata. Iako još neiskusna u tome, pomagala je da se pronađu vojnici nestali na bojnom polju. Tada su se njene vizije smatrale bitnim, što se veoma brzo pročulo.

Interesantno je da je ona ovo uvek radila besplatno, ne mislivši da od toga zaradi.

Vanga postala čuvena kada je predvidela napad na kule bliznakinje u Njujorku 2001. godine i to čak 14 godina pre toga.

Uz to, davne 1992. godine izjavila je kako će se "promeniti život u mnogoljudnoj zemlji"

- Prodreće u čitav svet, tiho i neprimetno. Ta će zemlja postiči ekonomsku dominaciju, a svaja će kuća biti u duhu te zenmlje.Očito je govorila o Kini koja je centralizovala masovan deo svetske proizvodnje.

Dok je te 1995. godine rekla nešto ključno.

- Čovek crne puti biće na vlasti u SAD. Zemlju će svojim rukama pretvoriti u pesak. Imaće krvi na rukama svojim. Smejaće mu se čitav svet, razoriće svoju zemlju.

Te vizije su se obistinile Obaminim dolaskom na čelo Amerike, a njegovi mandati obeleženi sukobima u Siriji i Iranu.

Šta je videla u bliskoj i daljoj budućnosti?

Promene u orbiti Zemlje vodiće smanjenju populacije do 2025. godine, zbog čega će u Evropi biti manje stanovnika.

Priroda će ponovo procvetati tek 2084. godine a do 2088. nove vrste životinja "ulivaće strah i ubijati ljude".

Novu pandemiju u svetu predvidela je za 2097. godinu.

Godine 2097. svetu će pretiti nova epidemija.

Godine 2125. Mađari će dobiti poruku od vanzemaljaca.

Životinje će postati svesne 2164. godine a 2167. ustanoviće se nova religija.

Bela i žuta rasa će se pomešati 2196. godine a postaćemo besmrtni 4599. godine. Prema njenoj viziji, 5079. godine nastupiće kraj sveta.

