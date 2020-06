OVAKO HOROSKOPSKI ZNACI RASKIDAJU! Postoje SIGNALI koji muškarca odaju kad želi da raskine sa vama!

Promene u ponašanju kod vašeg dečka jako su iritantne i čine vas nervoznima. Mnogo žena je prošlo je isto, tako da definitivno niste same u tome. Zato proverite njegov horoskopski znak i otkrijte da li ima u planu da raskine sa vama ili je to samo faza.

Ovan

Ovnovi su vrlo impulsivni i agresivni, pa zbog toga možda nećete imati puno vremena da sami shvatite što se događa, već će oni samo odjednom odlučiti da im je dosta i prekinuti vezu. Oni mrze kašnjenja i neaktivnost, pa ako ih neki aspekt vaše veze sprečava da pređu u drugu životnu fazu ili čak samo drugu poziciju na poslu, možda planiraju da krenu dalje bez vas.

foto: Profimedia

Bik

Kompromis je reč koje nema u rečniku Bika. Njihova tvrdoglavost može ih naterati da stvari gledaju drugačijim pogledom kojeg vi obično ne biste ni uzeli u obzir. Nedavne nesuglasice mogu ga učiniti nesigurnim i neće to moći da podnese. Ako vaš dečko ne može da pređe preko toga, verovatno se sprema da vas ostavi.

Blizanac

S preterano zamišljenim i neodlučnim Blizancima teško se nositi čak i kad su dobro raspoloženi. Njihova nedoslednost otežava im ostanak na jednom mestu, pa ako počnete da primećujete ​​kako padaju u svoju svakodnevnu rutinu, najvjerojatnije traže način da izađu iz veze.

Rak

Rak je vrlo manipulativan, tako da može biti da niste ni shvatili da nešto nije u redu s vašim partnerom. Ako niste previše intuitivni s osećajima svog muškarca, kada dođe do prekida, može se činiti kao da je došao 'iz vedra neba'. Oni su vrlo nesigurni, pa bi bilo dobro da porazgovarate o onome što vam je uključilo alarm da je možda nešto pošlo po zlu dok još nije kasno.

Lav

Lav se u svakom trenutku treba tretirati kraljevski. Ako oseti da je zanemaren, mogao bi da potraži nekoga ko će mu u svakom trenutku pružiti ogromnu pažnju. Ako je vaš partner postao posebno arogantan ili nefleksibilan, to je siguran znak da se udaljava od vas.

Devica

Svaka Devica je preterano kritična prema sebi i prema drugima, pa bilo kakav znak da im se ne sviđa nešto kod vas mogao bi da bude alarm. Neuredna soba, loš stav ili čak loša ishrana učiniće da se vaš partner oseća manje kompatibilnima s vama, pa će time krenuti i vrtlog sumnje u vaš odnos.

foto: Profimedia

Vaga

Vaga može uvek gunđati i to verovatno o nečemu što se dogodilo pre nekoliko meseci, a čega se vi uopće ne sjećate. Njihovo izbjegavanje sukoba moglo bi vam kupiti neko vrijeme kako biste mogli shvatiti hoće li prekinuti s vama, ali ako vas počne izbjegavati, definitivno se pripremite za prekid.

Škorpija Muškarci Škorpije mogu biti najbolji partneri, ali mogu biti i vrlo ljubomorni i tajnoviti. Njihove nasilne crte osobnosti će se početi prikazivati ​​sve češće u raspravama. Ako postane čudan i nekako se sve pretvori u bezizlaznu situaciju, za vas dvoje je definitivno kraj.

foto: Profimedia

Strelac

On će vam reći sve što mu padne na pamet pa čak i ako stvari ne idu kako su planirali. Potreban im je prostor, drže linije komunikacije otvorenima i znaju da, ako se te linije ikada zatvore, među vama je definitivno gotovo.

Jarac

Jarci nisu milostivi. Ako učinite nešto pogrešno, oni to neće zaboraviti. Gotovo sve ih može izbaciti iz takta u nekom trenutku. Mala neslaganja mogu se pretvoriti u velike svađe, zato budite svesni toga kada stvari eskaliraju ili ako se povuku na nekoliko dana. To bi mogao biti znak da je Jarac spreman da krene dalje.

Vodenjak

Oni uvek moraju biti u pravu, a to crta osobnosti zajedno s njihovom navikom preteranog razmišljanja i ljubavi prema samoći može dovesti do ozbiljnih problema. Oni znaju izbegavati emocionalno izražavanje, tako da vam se neće preterano poveravati ako to zaista ne moraju. Samo budite sigurni da im date do znanja što tačno želite i nadajte se da se i oni slažu s tim.

Ribe

Ribe zapravo žele pobeći od stvarnosti i taj beg mogu pronaći u vama. Ako vidite da vam posle svađe prerano počinju da veruju ili kao da se vraćaju svom uobičajenom životu, moguće je da žele prekid. Kad se krenu udaljavati i pokazivati da nisu sigurni u budućnost s vama, znajte da je to kraj vaše veze.

foto: Profimedia

Kurir.rs/Your Tango/24sata.hr

Kurir