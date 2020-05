SVAKI HOROSKOPSKI ZNAK UNIŠTAVA VEZU ILI BRAK A DA TO I NE ZNA! Ovo su vaše MANE koje odmah treba da ispravite

Svaki horoskopski znak na drugačiji način uništava svoju vezu ili brak a da to i ne zna. Ovo su mane svakog horoskopskog znaka.

Ako mane koje unosimo u vezu na početku deluju beznačajno, one s vremenom postaju sve važnije što na kraju može dovesti do prekida.

Koje su to negativne strane karaktera svakog horoskopskog znaka, a koje polako ubijaju čak i najjače veze.

Ovan Dopuštate svojoj ljutnji da vas kontroliše.

Kada se ljute, Ovnovi kažu sve što im padne na pamet bez razmišljanja o posledicama, zaboravljajući da se jednom izgovorene reči ne mogu više povući nazad.

Biti ljut je u redu, ali u malim dozama. Ako dopustite da vas bes preplavi svaki put kada raspravljate s nekim, to će s vremenom dovesti odnos s voljenom osobom do tačke odakle nema povratka.

Zato prestanite stalno da se ljutite i odvojite trenutke za razmišljanje. Kada pristupite svađi ili raspravi bistre glave i sa smirenim ponašanjem, videćete da ćete lakše rešiti spornu situaciju.

foto: Profimedia

Bik Stalno nešto zamerate.

Bik može naštetiti svojoj vezi tako što je stalno ljut i stalno nešto zamera. Najveća mana ljudi koji pripadaju ovom horoskopskom znaku je što imaju tendenciju da budu ljuti na nekoga ili nešto kao da im život o tome zavisi.

Ako netko povredi Bika, može biti siguran da mu on to neće nikada zaboraviti ni oprostiti.

Iako je potiskivanje emocija pogrešno, to ne znači da trebate sebe povređivati starim ranama. Pokušajte da se vodite mantrom "oprosti i zaboravi". To možda zvuči kao izazov, ali ako želite stabilnu i dugotrajnu vezu sigurno ćete ga savladati, navodi The Minds Journal.

Blizanci Nikada ne slušate partnera.

Blizanci gotovo nikada ne slušaju svog partnera iako je komunikacija jedna od najvažnijih stvari kada je u pitanju izgradnja snažne veze. Nažalost, ljudi koji pripadaju ovom horoskopskom znaku to često zaboravljaju.

Da bi veza bila uspešna, oba partnera moraju čuti šta ovaj drugi ima reći, a posebno kada su u pitanju njihova mišljenja i osećaji. Međutim, Blizanci su skloni govoriti uglavnom samo o sebi i svojim problemima.

Blizanci teže sve preokrenuti u priču o sebi, zaboravljajući često da je njihovom partneru potrebna emocionalna i mentalna podrška.

Zato biste trebali pokušati više slušati one do kojih vam je stalo. Usredotočite se na potrebe vašeg partnera. Pokušajte shvatiti što vam pokušava reći i radite na tome. Imajte na umu da je nekome katkad dovoljno i samo da ga netko sasluša da bi se bolje osećao.

Rak Čak i najmanju stvar shvatate lično.

Rak negativno utiče na svoju vezu shvatajući sve lično. Poznato je da su osobe rođene u ovom znaku osetljive, sa snažnim emocionalnim radarom. Iako je ovo pozitivna karakteristika u većini slučajeva, s vremenom može postati negativna jer je jako tanka granica između osetljivosti i preosetljivosti.

Ako dopuštate da i najmanje sitnice utiču na vaše emocije, vi zapravo tražite od partnera da stalno bude na oprezu u vašoj blizini, što može biti jako zamorno i frustrirajuće.

Obavezno vodite računa da se ne uzrujavate zbog sitnica i pokušajte mentalno ojačati. Ovo neće samo spasiti vašu vezu, već će vas zbog toga vaš partner više ceniti i poštovati.

foto: Profimedia

Lav Prirodno ste jako dominantni.

Svoju vezu možete upropastiti ako stalno dominirate u njoj. Lavovima je u prirodi da budu glavni, a to je verovatno najveći razlog zašto njihove veze ne traju dugo.

Biti neustrašiv i neko ko stalno zapoveda mogu biti privlačne osobine, ali ne kada se partner zbog toga oseća podcenjeno.

Ako veći deo vremena želite da sve bude po vašem a da pri tome ne pomislite na partnera, zapitajte se kako biste se vi osećali da je situacija obrnuta?

Poradite na tome da svog partnera stavite na prvo mesto i fokusirajte se na ono što on želi od vas. Ne morate potpuno žrtvovati svoju potrebu da budete glavni, ali ako želite srećnu i dugu vezu, onda je partner imperativ i trebate ga tretirati kao sebi ravnog.

Devica Mislite da ste najpametnija osoba na svetu.

Device imaju sindrom "ja sve znam", a to može imati negativan uticaj na odnose s ljudima, pa tako i s partnerom. Device su po prirodi pametni i inteligentni ljudi, ali to im se nekada može obiti o glavu.

Ako svog partnera neprestano omalovažavate i nikad ne uzimate u obzir njegovo mišljenje, time ugrožavate vaš odnos.

Poradite na tome da poslušate što drugi imaju za reći i naučite prihvatiti i tuđe mišljenje, jer niste uvek samo vi u pravu. Iznenadićete se kako će se stvari promeniti na bolje.

Vaga Potiskujete svoje emocije.

Vage se uglavnom ponašaju kao zreli pojedinci, ali u negativnim situacijama imaju tendenciju da potisnu svoje osećaje i pretvaraju se kao da je sve u redu. To ne deluje negativno samo na njihovu psihu, već može partnera potpuno izbaciti iz takta.

Apsolutno je normalno da stvari krenu po zlu i da ne budu stalno savršene. Međutim, potiskivanje osećaja nikada ne može biti od pomoći i pre će napraviti štetu nego što će doneti korist.

Ako svom partneru ne kažete šta se događa u vašoj glavi i srcu, kako ćete onda to rešiti?

Škorpija Stalno govorite "NE".

Škorpije mogu uništiti svoju vezu jer stalno i svemu govore "ne". Ta navika može dovesti do toga da ljudi, a posebno vaš partner, imaju utisak da ste totalno negativna osoba.

Takođe, morate razmisliti o tuđim osećajima pre nego što odlučite reći "ne". Ako vaš partner želi isprobati nešto novo, mogli biste mu popustiti samo zato da biste ga učinili srećnim. Čak i ako vam se nešto ne radi, možete napraviti kompromis kako biste ga usrećili.

foto: Profimedia

Strelac Pokušavate pobeći iz svake veze.

Strelac stalno pokušava naći izlaz iz veze i uvek traži izgovore da prekine odnos umesto da uloži napore i radi na tome da veza bude uspešna. Strelci su skloni da ističu sve negativne strane veze i koristiti to kao razlog za prekid.

Naravno, međuljudski odnosi mogu katkad biti teški, ali zašto se samo fokusirati na negativne stvari?

Strelci su po prirodi optimisti pa će im dobro poslužiti da budu optimistični i po pitanju svoje veze.

Jarac Preterano ste kritični.

Jarac je poznat po tome da ima oštar jezik i da se ne boji upotrebiti ga do te mere da zaboravi kako to može delovati na druge. Vezu i partnera uvek procenjuju, a uočavaju i najsitnije greške, ne shvatajući da niko nije savršen, pa čak ni on.

Imati preterana očekivanja od partnera i kritikovati ga na svakom koraku neće vam pomoći da održite vezu. Zato je savet da prestanete da budete toliko kritični sve vreme i da naučite ceniti svog partnera.

foto: Profimedia

Vodolija Znate biti ekstremno povučeni i hladni.

Ako vam partner dolazi po savet zbog nekog problema ili traži emotivnu podršku, vaša hladna priroda može pogoršati odnos s njim.

Imajte na umu da je svakoj osobi s vremena na vreme potrebna podrška i da je kao partner trebate pružiti. Čak i ako se osećate nelagodno, važno je da partner zna da ćete uvek biti tu za njega.

Ribe Stalno se žalite.

Ako se stalno žalite i nikada ne prihvatate rešenja koja vam nudi neko drugi, to može biti pogubno za vašu vezu. Možete li zamisliti koliko je frustrirajuće za vašeg partnera ako stalno sluša da se žalite na njega, na nekoga drugog ili na neku situaciju?

Umesto što se fokusirate na negativne stvari, pokušajte usmeriti svoju pažnju na pozitivnu stranu. Ovo će vam pomoći da pronađete rešenje za svoje probleme, a takođe će osigurati da se vaš partner ne oseća stalno negativno i pod pritiskom.

foto: Profimedia

Kurir.rs/indexhr

Kurir