NAJGORA NEDELJA ZA 3 ZNAKA HOROSKOPA: Ako izdržite crni period, sve će biti lakše

Vladavina Blizanaca donosi izazove i nijednom znaku horoskopa neće biti baš lako, piše Lepa&Srećna.

Međutim, za neke znake će nedelja od 25. do 31. maja 2020. godine biti i period kad se mogu lakše pripremiti za ono što sledi. RAK - SPREMITE SE NA TEŠKA OTKRIĆA Ova nedelja će vam doneti period intenzivnih razmišljanja a možda i bujicu teških, crnih misli. Anksioznost vas može uhvatiti kad je najmanje budete očekivali, a lek je da se čvrsto držite onog što je objektivna istina umesto da se bavite hipotetičkim prognozama. Ako osetite da ono što vam obično pomaže sada ne pruža utehu, imajte na umu da je to samo takav period i da će proći. Pre ili kasnije, bićete u staroj, dobroj formi. ŠKORPIJA - PREUSMERITE ENERGIJU SA BESKORISNIH CILJEVA Niko ne razume probleme transformacije bolje od vas. Baš to vas i čini jednim od najjačih znakova u emocionalnom pogledu. Kad situacija postane akutna, u vama budi intenzivna, duboka osećanja ali ih vi sa lakoćom i prevazilazite.

Zato se smelo suočite sa otkrićima ove nedelje - videćete koji su ciljevi postali potpuno beskorisni. Budite spremni na promenu. Pripremite se da povučete svoju energiju, da se emocionalno dezinvestirate. Treba vremena za to. Ali izdržaćete. RIBE - BRINITE VIŠE O SEBI Veoma ste osetljivi u poslednje vreme. Ako ne budete sebi obezbedili dovoljno odmora, nemojte se iznenaditi ako izgorite na poslu i u obavezama. Dodatno, Sunce i retrogradna Venera tranzitiraju vašom emocionalnom kućom doma i porodice, pa vas vuče želja za ljubavlju i utehom. Ako ne budete priznali šta vam je neophodno i jurili za obavezama, sve će vam se obiti o glavu. Budite iskreni sa sobom i svima drugima.

