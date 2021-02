DEVOJKA IMA 114 KG I DEČKA KOJI JE UPOLA MRŠAVIJI OD NJE: Ponižavaju ih i vređaju na društvenim mrežama, ali oni se ne obaziru!

Britani Žak je mediciska radnica, ima 23 godine i 114 kilograma. Živi u Kanadi, u Otavi i skoro da se oprostila od svog ljubavnog života i mislila da će zauvek ostati sama, desilo se čudo.

Upoznala je fitnes instruktora Meta Montgomerija avgusta prošle godine na Fejsbuku i desila se magija. Iako je on duplo mršaviji od nje, oni su se odmah povezali.

Momak nije bio kao drugi muškarci sa kojima je bila - terali su je da smrša, da ide na dijete, ali ona to nije htela. Kada bi im to rekla, ostavljali su je.

- Bila sam neodlučna na početku. Bila sam u vezama gde su mi momci govorili da će me šutnuti ako ne krenem na dijetu ili ako ne izgubim kilograme. To je uticalo na moje samopouzdanje, čak sam počela i da vežbam. Tada mi je sinulo da to radim jer ne volim sebe i da se zapravo menjam zbog tuđe percepcije o lepoti. Nisam bila sigurna hoću li naći nekog ko će me voleti zbog mene same , ali pošto sam srela Meta, mogu reći da nikada nisam bila srećnija - kaže Britani.

Met je u međuvremenu rešio da je zaprosi u blizini njihovog doma i to pet meseci nakon prvog susreta.

- Bio sam u vezama sa mršavim devojkama i one uopšte nisu zadovoljne sobom. Uopšte nisu bile pozitivne osobe i stalno su mislile da moraju da menjaju nešto na sebi, a mene je to poražavalo. Kada sam sreo Brit bio sam oduševljen njenim samopouzdanjem i ljubavlju prema svom telu. Ona ne želi ništa da menja na sebi,a ni ja ne bih to tražio od nje - priča Met svoje impresije.

Oni se mnogo vole, ali ljudi bulje u njih dok idu ulicom. Međutim, najviše negativnosti dolazi sa društvenih mreža. Njemu govore da nije dovoljno velik i dovoljno muškarac da bi bio sa njom, ali rešili su da se ne obaziru na takve komentare. Trude se da budu srećni i da uživaju u životu.

