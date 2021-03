KONOBAR OTKRIO KAKO SU MU POZNATI ZAGORČAVALI ŽIVOT! SAV PRLJAV VEŠ: Traže besplatan obrok ili popust, izigravaju VELIČINE!

Poznate ličnosti često veoma drže do svoje privatnosti i trude se da njihov privatni život ne dođe u javnost, ali i oni, kao i svi ostali, povremeno vole da izađu u restoran ili bar. Neki od njih neretko iznenade osoblje u lokalima svojom pristupačnošću i ljubaznim ponašanjem, međutim, nisu svi takvi.

Stiven LaKont je bivši konobar iz Los Anđelesa i rešio je da otkrije je na koje sve načine neki slavni zagorčavaju život konobarima.

foto: Profimedia

1. Traže popuste

"Možda biste pomislili da im, budući da zarađuju ogromne sume, popust od 10 posto neće mnogo značiti, ali više puta sam doživeo da me direktno pitaju mogu li dobiti popust ili njihovi asistenti unapred zovu i traže popust. Odgovor je uglavnom ne."

2. "Znaš li ti ko sam ja?"

"To je kliše, ali često sam ovo čuo. Oni najpoznatiji nikad neće izgovoriti tako nešto, ali oni manje poznati, kod kojih je često odgovor na to pitanje "žao mi je, ali ne znam", uvek pokušavaju."

3. Ne ostavljaju napojnice

"Većina slavnih ostavlja odlične napojnice, ali uvek se pojavi neki koji je jednostavno se*onja. Vlasnici restorana ih često počaste i ne moraju platiti račun, ali ako si već dobio besplatan obrok, ostavi napojnicu."

4. Ne žele direktno da razgovaraju sa konobarom

"Umesto toga obraća nam se njihovo osoblje. Shvatam da ne vole da privlače pažnju, ali jako je ponižavajuće kad neko ne želi ni da te pogleda."

5. Traže bolji sto zbog toga što su slavni

"Neću vas lagati, slavni obično dobijaju najbolje stolove, ali ako se pojave bez rezervacije, a u restoranu je gužva, nema opcije da biraju. Nekima to ne smeta, čak im je i draže da dobiju sto u čošku gde će se manje isticati, ali drugi dobijaju nervne slomove ako ih staviš za neki "lošiji" sto od onog što su zamislili."

foto: Profimedia

6. Rezervišu pod lažnim imenom, a onda traže bolji sto kad dođu u restoran

"Nema ništa loše u tome što rezervišu pod tuđim imenom, ali onda nemaju pravo da se ljute kad se neočekivano pojave."

7. Traže sve besplatno u zamenu za reklamu

"Ovo je najčešće situacija sa influenserima. Uvek sam mislio da je to sramota tražiti. Ja ne mogu da odlučim o tome, nego vlasnik restorana."

8. Razbesne se na konobara kad drugi gosti bulje u njih

"Shvatam zašto im je naporno da drugi ljudi bulje u njih, ali ako si slavan i dođeš za vreme najveće gužve, konobar ne može učiniti puno da te sakrije. Doduše, uvek drugim gostima kažemo da ih ne smeju fotografisati."

9. Žele da uđu u kuhinju

"Nekad poznati žele da se pozdrave sa glavnim kuvarom. To je lepo od njih, ali ako je on u gužvi, to mu samo stvara dodatni stres."

10. Pokušavaju da dobiju sto kad su svi stolovi zauzeti

"Ako nema mesta, nema mesta. Niko neće isterati porodicu koja sedi za tvojim omiljenim stolom samo zato što si glumio u filmovima."

11. Ignorišu jelovnik i naručuju šta god im padne na pamet

"Nekad će glavni kuvar izabrati poseban meni za njih, ali često im neće napraviti nešto što su zamislili, a nema ga u ponudi. Ko na kraju nastrada zbog toga? Konobar."

12. Misle da su slavniji nego što zapravo jesu

"Po mom iskustvu, što je osoba popularnija, to će se lepše ponašati. Jedne večeri ti dođe Tom Henks i nema nikakvih problema sa njim. Već sledeće večeri se pojavi glumac iz neke serije koja se godinama nije prikazivala i očekuje da ćemo mu staviti crveni tepih."

foto: Profimedia

(Kurir.rs/A.M./Index)

BONUS VIDEO:

00:10 JELISAVETA ORAŠANIN SPREMILA IZNENAĐENJE TEODOSIĆU! Glumica napravila tortu mužu za ROĐENDAN i odmah se pohvalila! (VIDEO)

Kurir