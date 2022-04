UMRLA SAM KAD MI JE BILO 31, OVE ŽENE TVRDE DA SU BILE S ONE STRANE Ispričale šta su videle a naučnici tvrde da je smrt plave boje

Naučnici snimili kako se smrt u plavoj boji širi i putuje telom i preuzima ga do poslednje ćelije. Dokazali i da ta fluorescentna boja potiče od nekroze ćelija

LONDON - Grupa britanskih istraživača došla je do senzacionalnog otkrića u kojem tvrde da je smrt plave boje i to fluorescentne.

Naime, naučnici su zabeležili momenat u kojem se smrt širi telom kao talas i preuzima sve funkcije dok se i poslednja živa ćelija ne ugasi i ne umre.

Reč je o poslednjim trenucima jednog crva čijim se telom širila plava boja za koju naučnici pretpostavljaju da je posledica hemijske reakcije posle umiranja ćelija u telu, objavio je časopis New scientist.

foto: New Scientists printscreen

Na snimku se vidi kako smrt kao talas preuzima crva na izdisaju i kao fluorescentno plava širi se od ćelije do ćelije. Naučnici su snimili sve što se dešavalo pod mikroskopom - kako se smrt u plavoj boji širi i putuje telom i preuzima ga do poslednje ćelije. Naučnici su dokazali i da ta fluorescentna boja potiče od nekroze ćelija.

Štaviše, istraživači su primetili talas fluorescentne plave, pigmenta koji se formira kada su masti i proteini u telu oštećeni usled oksidacije što se dešava i sa ćelijama sisara kako stare.

Dalje istraživanje je pokazalo da kako umiru ćelije u crevima one tako otpuštaju kalcijum koji prosto jurne kroz telo uzrokujući dalju smrt okolnih ćelija.

Za razliku od naučnika, o smrti su javno svedočile žene koje su se u bolnici borile za svoje živote, doživele kliničku smrt i koje tvrde da su nakratko bile na drugoj strani.

Bile su u izuzetno teškom stanju, doslovno na ivici, obično posle teških operacija kad su prvih 24 sata presudni na intenzivnoj nezi.

Prva od njih, Džesi, primljena je u Urgentni centar s nesnosnim bolovima u stomaku za koje je rekla da su bili kao da je neko čupa iznutra. Išla je kod raznih lekara koji nisu mogli da utvrde šta joj je ali su se na kraju usaglasili za histerektomiju misleći da joj problemi s matericom uzrokuju bolove. Međutim, jedne večeri bolovi su bili neizdrživi da operaciju nije mogla da dočeka nego ju je muž hitno odvezao u Urgentni centar.

foto: Youtube Printscreen

Primljena je u bolovima i s visokom temperaturom da bi lekari potom utvrdili da ima unutrašnje krvarenje koje dotad niko nije uočio. Opisala je da je prvo videla beskrajnu i prostranu belu sobu a da je potom shvatila da može da stoji uspravno što dugo nije mogla zbog jakih bolova...

foto: Youtube Printscreen

- U prvi mah nisam prepoznala osobu koja je stajala nedaleko... To je bio moj dragi drug Entoni, moj drug koji je davno preminuo, a iza njega je počelo da se pojavljuje svetlo i tad sam shvatila to je to, smrt... - ispričala je.

- Da mi je neko pre 10 godina rekao da ću imati blisko iskustvo sa smrću i da ću biti na ivici života i smrti, ne bih mu verovala jer ja uopšte ne verujem u takve stvari i u Boga - dodala je.

Sledeća Beti, takođe je bila na operaciji i kaže da se probudila oko devet sati uveče i da je osetila obamrlost koja je prvo počela od nogu a kad je došla do grudi osetila je samo kao da joj je nešto iskočilo odatle...

foto: Youtube Printscreen

- O Bože, umrla sam, a ne znam ni kako - ispričala je Beti dodavši da ona nije videla belu sobu nego crni tunel i svetlost na kraju, ali da je sa druge strane čula: Još nije tvoje vreme... Videla sam i vrt koji je bio toliko lep i pun cveća da ne mogu ni da opišem niti da kažem koje je to cveće bilo jer ga dotad nisam videla...

Ovo su njihova iskustva...

