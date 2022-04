NA SAHRANAMA IGRAJU KOLO I ZOVU MUZIČARE Ovo su najčudniji pogrebni običaji u Srbiji KADA NEKO MLAD UMRE ONDA JE SVE DRUGAČIJE!

Šta se sve može videti na timočkim grobljima, to je posebna priča. Neki od običaja više nisu prisutni, a neki se i dalje poštuju.

Pojedinci svedoče da se dešavalo da kada šira porodica izgubi dva člana, tada se u kovčeg sa pokojnikom stavlja lutka ili glava zaklane kokoške, kako bi se prekinuo crni niz.

foto: Shutterstock/Dragana Gordic

Šta još odlazi zajedno sa preminulim na onaj svet, istraživala je novinarka Danice Canić.

- Sama smrt pokojnika za sobom povlači mnoge obrede verujući da će pokojnik u tom životu tako imati lagodniji život na onom svetu. Zato ga mnogo darivaju. Sve zavisi od situacije i koliko su pokojnikovi bogati. Tako da, tu ima mnogo zlata i satova, televizora u tim malim grobnim dvorcima, mobilnih telefona takođe i raznoraznih vrednih stari. To zavisi od sela do sela - ispričao je Zlatimir Pantić.

foto: Kurir televizija

Zlatimir Panić istakao je da je drugačije kada se sahranjuje mlada osoba.

- Ima velike razlike. Mlađima se više pridaje pažnja, tu se organizuje i orkestar. Sve što je pokojnik voleo za života mu se tad priređuje. A za starije se manje brige vodi. Sahrana prođe onda u miru. Ranije je bilo skrnavljenje grobova, danas toga nema. Pogotovo, ranije kada je vreme bilo siromašnije, a pokojnike su sahranjivali sa zlatnim zubima i ostalim vrednim stvarima - rekao je Zlatimir Pantić.

A zanimljivo je i da se igra na sahrani.

foto: Kurir televizija

- Posebni običaj je davanje kola za mrtvaca, za zagrobni život. Organizuje se u se velika igranka, bude plaćeni orkestar i svi prisutni dobiju darove i namenjuju se sa svećom onom ko je sahranjen. Tom činu prisustvuje celo selo i veruje se da sve što prime ti u kolu, da će to videti pokojnik na drugom svetu. Jeste to malo neobično, ali sad to poprimaju i druga mesta. Ulažemo dosta kako bi pokojnik imao savršeni raj - ispričao je Zlatimir Pantić za Kurir televiziju.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

08:37 Obredni vlaški hleb POMANA i sve tajne vezane za taj običaj