NAJBRŽI NAČIN DA PROVERITE ZDRAVLJE: Stanite ispred ogledala i dobro pogledajte svoj JEZIK, njegov IZGLED ĆE VAM SVE REĆI!

Pogled na vaš jezik u ogledalu jedan je od najbržih i najlakših načina da proverite svoje zdravstveno stanje.

Jezik je veoma osetljiv organ, a prema tradicionalnoj kineskoj medicini promene u njegovom izgledu mogu da otkriju i mnoge fizičke promene u vašem telu.

Kinezi smatraju da je, kao i lice, jezik podeljen u pet elemenata. Vrh jezika otnačava se elementom vatre; iza njega se nalazi element metala, desna i leva strana označavaju drvo; u centru prema korenu jezika je zemlja, a sam koren jezika je voda.

Zdrav jezik bi trebalo da bude ružičast, bez tragova zuba, s jasnim premazom koji ukazuje na dobru sekreciju pljuvačnih žlezda. Ako vaš jezik izgleda upravo ovako, imate sreće – vaše opšte zdravstveno stanje je na zadovoljavajućem nivou, a evo koje promene su znak da bi trebalo da se obratite lekaru:

Boja

Ako boja vašeg jezika varira od svetlosive, jarko crvene do ljubičaste, znači da vam je povećana toplota u organizmu. To pretpostavlja da imate neku upalu, infekciju ili vam pojedini organi ubrzano rade. A u slučaju da vam je jezik izuzetno svetao (nijanse od ružičaste do bele), znači da ste anemični, da ste izgubili neophodnu energiju i da vam funkcije organa baš nisu na zavidnom nivou.

Naslage na jeziku

Debljina i boja naslaga, ali i njihov kompletan nedostatak, takođe ukazuju na zdravstvene probleme. Ako vidite da je ovaj sloj gust, to je često znak neravnoteže u probavnom sistemu. Neuobičajena debljina naslaga obično ukazuje na smanjen imunitet i postojanje gljivične infekcije u ustima koja može dalje da se proširi, a njihova žuta boja signalizira ad već imate neku infekciju ili upalu u telu.

Vrh jezika

Element vatre odgovara vašem srcu i tankom crevu. To ne uključuje samo otkucaje pumpe koja život znači, već i emocije, kondiciju. Ako vas prate potmuli stres i anksioznost, to će se prikazati kao crvena boja, a u tom slučaju možete da imate i crvene tačke na vrhu jezika. Povećanje topline jezika ujedno upućuje da vam je srce hiperaktivno zbog stresa i napetosti i da treba da se pripazite.

Bočne strane jezika

Nepravilan rad ili ustajalu energiju u jetri možete da dijagnostikujete ako na jeziku na bočnim stranama imate otiske zuba. U ovoj zoni možete da primetite i plavkasto-zelene nijanse koje takođe potvrđuju da s vašom jetrom nešto nije u redu, a tamne mrlje upozoravaju na ozbiljnije probleme.

Područje iza vrha jezika

U slučaju da je ovo područje crvenkasto, ili ima crvene tačke, to obično znači da ste zaradili neku respiratornu infekciju koja može skupo da vas košta ako je pravilno ne lečite iako nema izražene simptome. Bledilo odražava oslabljen imunitet, ali može da bude i znak da je gljivična infekcija iz usta prešla u pluća.

Centar jezika

Ovo područje odnosi se na rad želuca, slezine i pankreasa. Osobe koje pate od refluksa mogu u ogledalu videti crvenilo sa žućkastim naslagama u centru jezika. Pođite obavezno kod doktora da proveri stanje vašeg celokupnog probavnog sistema, savetima i eventualnom terapijom će sprečiti da ozbiljnije obolite.

Koren jezika

Koren jezika odražava brojne telesne funkcije, a najviše ukazuje na rad bubrega i bešike, stanje vaših hormona i polnih žlezda. Ako na ovom delu jezika primetite podeblji sloj žute boje koji se širi ka centru jezika, to znači da imate infekciju bešike. Lečite se!

