VELIKI KINESKI HOROSKOP ZA AVGUST: Evo koga čeka TEŠKA FINANSIJSKA KRIZA, a ko će naleteti na LJUBAV SVOG ŽIVOTA i osetiti VARNICE

Saznajte šta je kineska astrologija pripremila za ovaj avgust. Ako niste sigurni koji ste znak u kineskom horoskopu, najpre bacite pogled na tabelu, prenosi Alo.

Pacov: 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996. Vo: 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997. Tigar: 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998. Zec: 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999. Zmaj: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000. Zmija: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001. Konj: 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002. Koza: 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003. Majmun: 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004. Petao: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005. Pas: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994. Svinja: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995.

Pacov

Na poslu ćete morati da zapnete iz sve snage, ali vas makar kreativnost i energija neće napuštati! Zato zapnite i hrabro i spremno na novine, jer se baš u tom pravcu pruža vaš čarobni put od žutih cigli i čeka vas uspeh. Na romantičnom planu, uspeh će se ograničiti na prijatna poznanstva… možda tek poneko od njih probudi sanjara u vama, ali ti će impulsi brzo proći.

foto: Profimeida

Bivo

Ne zalećite se – nije romansa sve što zvuči romantično! To ne znači da ne treba da istražujete nove načine da upoznate zanimljive ljude. Promenite uobičajena mesta za izlaske, upoznajte se sa osobom koju vam već dugo preporučuju. Na poslu vas čeka ozbiljna konkurencija, ali proverite prvo da li možda želite da izađete iz tog takmičenja? Možda su se i vaši ciljevi promenili u međuvremenu.

foto: Profimedia

Tigar

Kompromis je ključna reč za avgust 2016. godine. Sa partnerom utvrdite oko čega se zaista slažete, na poslu ustanovite koji su glavni zadaci koji ne smeju da čekaju. Tek tada proverite šta je ostalo „ispod crte“, pa pažljivo razmislite da li je nešto od preostalih pitanja vredno stresa, rasipanja energije i razlaza.

foto: Profimedia

Zec

Ono što vi budete naučili o tvrdoglavosti bićete sposobni i da prenesete na druge. Naravno, pod uslovom da pažljivo birate reči i umekšate pristup . Moguće je da zadržite svoja ključna načela ali i da pokažete koliko ste spremni da pomognete onima kojima je pomoć potrebna. Za zaljubljene, avgust donosi potvrdu ljubavi – ništa ne može da naruši vaš odnos ma koliko da dugo traje!

foto: Profimedia

Zmaj

Avgust je mesec za učenje, profesionalni napredak, razmenu informacija i snažnu komunikaciju. Ako osetite blage talase neprijateljstva, uzvratite miroljubivim ponudama i timskim radom. Harmonija se prenosi i na romantično polje, a usamljeni Zmajevi ovog meseca biće obajasni i ljubavnim varnicama.

foto: Shutterstock

Zmija

Očekuju vas iskušenja i izbori. Odlučujte mudro, pažljivo birajte trenutak izvršenja. Neke od odluka mogu ostaviti posledice za ceo život, a ključna rečenica za vas je – bolje ikad nego nikad. Podsvest će pomoći i u ljubavnim odnosima. Osluškujte – i setite se jednog svog važnog obećanja. Da li je to nešto što ste obećali – sebi?

foto: FacebookHill Country Wildlife - Texas Parks and Wildlife

Konj

Stižu nagrade za sve one napore koje ste učinili. Zen i toplina, to su vaše ključne reči, čak i u romansi. To je taj pogled. Verujte mu i krenite za svojom srećom. Avgustovsko sunce podgrejaće ljubavne aspiracije, ali na poslovnom planu dolazi do naglog odliva energije. Potražite pomoć kolega i tako možete da ostvarite uobičajeni kvalitet rada.

foto: Profimedia

Koza

Pratite signale i čitajte ih s većom pažnjom nego što je to uobičajeno za većinu ljudi. Vaš profesionalni i ljubavni život u avgustu može biti ispunjen ostvarenjima želja, samo ako budete iskreno pročitali sve ono što piše duboko u vašem srcu. Naći ćete način. Ne brinite.

foto: Profimedia

Majmun

Vaša misija nije nemoguća. U poslu ćete bukvalno napraviti čudo, a snagu će vam dati iznenadni priliv energije – postarajte se da dane moći iskoristite na najbolji mogući način. U ljubavi nemojte zataškavati konflikt – bolje je da izrazite svoju ljutnju, samo se opredelite za pozitivan pristup.

foto: Profimedia

Petao

Vreme je ključ za dubinsko upoznavanje partnera. Ne zavaravajte se trenutnim privlačenjem – iskoristite letnje slobodne periode da provedete što više vremena zajedno. Na poslovnom planu, nijedan izazov nije preveliki za vas. Posvećeni ste poslu ovog meseca i učinićete sve što je u vašoj moći da postignete uspeh. Tokom 30 dana od mladog Meseca sve će kockice doći na svoje mesto.

foto: Profimedia

Pas

Ljudi će vam priskočiti u pomoć ovog meseca i prijatno vas iznenaditi spremnošću na saradnju. Zato ni vi nemojte pokretati velike akcije već prilagodite nivo aspiracija mogućnostima čitavog tima. Romantične mogućnosti očekuju vas na svakom koraku, a jedan susret biće više od flerta… da li ste spremni na ozbiljnu vezu?

foto: Shutterstock

Svinja

Jedna posebna osoba izranja iz zaborava i uzbuđuje vas više nego što biste želeli da priznate. Ako je to što osećate sreća, onda ne čekajte da vas prošlost ponovo podseti na moguću budućnost. Na poslu se uzdržite od prebrzih reakcija, naročito ako su negativne. Čak i ako se spremate da nekog pohvalite, mogući nesporazum izazvaće neprijatne reakcije.

foto: Sreenshot

(Kurir.rs / Alo.rs)

Bonus video:

01:22 JELENA TOMAŠEVIĆ ZA KURIR TV: Bočeliju je poslat mejl s mojim pesmama, sutradan je stigao odgovor! MUŽ JE MORAO DA ME SMIRUJE