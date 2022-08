RADNIK OTKRIO TAJNE PROSTORIJE NA NAJVEĆEM KRUZERU NA SVETU: Ovde je gostima ZABRANJEN ulaz, a evo šta se u njima nalazi! (VIDEO)

Kruzeri su mnogima enigma i fascinacija. Izgledaju kao velike zgrade koje plove, a na njima se nalazi sve što vam je potrebno za svakodnevni život, često i više od toga, a krstarenja mogu da traju veoma dugo.

S obzirom na impoznantnu veličinu kruzera, sasvim je očekivano da na njima ima brojnih prostorija za koje putnici ni ne znaju da postoje. Zato je Brajan Džejms, momak koji radi na najvećem kruzeru na svetu, demistifikovao javnosti šta se nalazi u tajnim prostorijama.

On je inače muzičar koji već pet i po meseci boravi na kruzeru Wonder of the Seas, odakle se redovnom javlja pratiocima na TikToku. Sada je objavio i jedan video u kojem je otkrio da na tom kruzeru postoje tajne prostorije, koje su namenjene samo za zaposlene, te gosti za njih ne znaju.

Štaviše, jedna od prostorija je toliko skrivena da ju je našao tek posle 151 dana boravka na kruzeru.

"Postoji mnogo tajnih barova, mesta za opuštanje i prodavnica koje su namenjene samo za zaposlene na kruzerima. Ali, neka mesta su toliko skrivena da je čak i nama teško da ih pronađemo, a ja sam baš juče otkrio jedno novo mesto", kaže Brajan, dok snimkom pokazuje mesto koje je namenjeno okupljanju i druženju zaposlenih.

"Baš je lepo odavde gledati zalazak sunca. Ne mogu da verujem da mi je trebalo više od 150 dana da pronađem ovo mesto", kaže on u videu, u kojem na kraju pita goste da li se nekad šunjaju po kruzeru kako bi ušli u prostorije namenjene samo zaposlenima.

"Nikad vam ne bih rekao kako da dođete ovde, ali recite mi – da li se šunjate po brodu?", upitao ih je muzičar.

Ljudi su u komentarima otkrili razna svoja iskustva, od toga da su krišom ulazili u noćni klub samo za zaposlene na kruzeru, do toga da su jednu devojku, kada je bila devojčica, zaposleni pustili u njihove prostorije da se igra.

(Kurir.rs)

