ČUVAJTE SE DEHIDRATACIJE: Stiže novi TOPLOTNI TALAS, pazite šta jedete i pijete

Nije naodmet podsetiti na dobro poznate savete koji se odnose na redovno hidriranje organizma i zaštitu kože kremama za sunčanje, ali postoje i određene namirnice i napici koje bi trebalo da izbegavate dok pokušavate da pobedite vrućinu.

Donosimo vam spisak stvari koje ne bi trebalo da konzumirate dok su napolju visoke temperature.

Kafa i čaj

foto: Profimedia

U letnjim mesecima možete pretpostaviti da su ledeni čaj ili kafa - vrhunac osveženja. Ali ta pića imaju moćna diuretička svojstva, što znači da prirodno pomažu izbacivanju vode iz tela. Kad temperature rastu, važno je unositi što više vode, a previše oslanjanja na diuretike, poput kafe, može dovesti do dehidratacije. Takođe, i čajevi od biljaka poput maslačka, đumbira, kleke i hibiskusa imaju diuretička svojstva i treba ih izbegavati.

Beli luk, paprika, špargle...

Neko povrće se takođe smatra diuretikom. Na primer, amino-kiseline u šparglama prirodni su diuretici. Postoji nekoliko drugih namirnica, uključujući luk, beli luk, papriku, artičoke i komorač, koje stvaraju sličan učinak. Ovo ne znači da bi trebalo da u potpunosti izbegavate ove namirnice jer mnoge od njih nude velike prehrambene dobrobiti. Samo imajte na umu da sadrže i diuretička svojstva te u skladu s tim planirajte dodatnu konzumaciju vode.

Mango Sveži, zreli mango čini se izvrsnom idejom u vrelim letnjim mesecima, ali mango je još jedna hrana koja zapravo može da smanji količinu vode u telu. Mango sadrži mnogo kalijuma, koji je prirodni diuretik. Ako jedete previše manga tokom talasa vrućine, mogli biste da dehidrirate. Ako žudite za nečim slatkim i prirodnim, jedite jagode i dinje, koje su dobra zamena zbog visokog udela vode.

foto: Profimedia

Alkohol Mnogi od nas vole da uživaju u letnjim koktelima ili hladnom vinu tokom vrelih letnjih dana, ali previše alkohola može da dovede do dehidratacije. To je zato što alkohol ima prirodna diuretička svojstva i prisiljava jetru da prekomereno radi kako bi se očistila. U posebno vrelom danu stres i napor koji vaše telo doživljava od alkohola mogu dovesti do jake dehidratacije. Savet je da pijete umereno tokom visokih temperatura, kao i da pored alkohola unosite i dovoljne količine vode.

