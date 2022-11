ZNAM DA GA DEVOJKA VARA, ALI ŠTA DA RADIM? Srbin ZAPALIO DRUŠTVENE MREŽE pitanjem, a tek da čujete šta su mu sve SAVETOVALI!

Šta biste uradili da saznate da vašeg prijatelja vara partner? Da li biste mu rekli ili ne?

Prevara partnera često napravi pravu pometnju u životu. Svako se na svoj naačin nosi sa ovim saznanjem i dok je nekima potrebno manje vremena da prebole, neki ne mogu potpuno da se oporave ni nakon godinu dana. A šta da rade oni koji za nju saznaju, a ne znaju da li da prećute ili da ipak otkriju istinu?

Zamislite da ste treća osoba, nečiji prijatelj, i da ste saznali da vašeg prijatelja partner vara. Šta biste uradili?

Upravo je ovo pitanju zanimalo jednog Srbina, te je hitno potražio savet ostalih na društvenim mrežama.

- Da li bi rekli najboljem drugu da ga devojka vara sa drugim? I plus ako imate dokaze u vidu slike. Veza im je ozbiljna, bar tako mislim i još su zajedno. Ne želim da budem krivac, zanima me šta bi vi uradili - napisao je on, prenosi Mondo.

Složićete se da je konačna odluka "mač sa dve oštrice". Vrlo lako u takvoj sitaucija treća strana može da ispadne "grbava" i ljubomorna, dok s druge strane, može i da potpuno "uništi" svog prijatelja otkrivanjem istine.

Kasnije je ovaj anonimni muškarac kroz diskusiju sa ostalim korisnicima dodao i da je njegovog najboljeg prijatelja već jedna devojka prevarila, te da mu je neprijatno da prolazi kroz isto...

- Ti kao drug treba da kažeš. On ako se naljuti što mora da raskine zbog toga, onda ti ni nije drug.Pravi drug bi ti bio zahvalan. Ako ga izgubiš zbog toga, onda budi srećan što si ga se rešio. Svakako ne možeš da pogrešiš ako mu kažeš - smatrao je jedan.

- Da, pozovi ga na druženje i pokušaj lepo da mu saopštiš. Budi tu za njega, bice mu teško sigurno, ne dozvoli da donosi odluke u afektu i zajedno porazgovarajte kako i šta bi trebalo da uradi. Ne samo da treba da mu kažeš nego treba da budeš tu za njega kad mu to preneseš - nadovezao se drugi, dok je treći spomenuo i razliku između veze i strasti, te je napisao:

- Kakva je to ozbiljna veza gde neko nekog vara ? To je samo strast.

A bilo je i onih koji su smatrali da je ćutanje zlato i da ne bi trebalo ništa da priča prijatelju i otkriva, a onda je prema mišljenju mnogih usledio najbolji savet:

- Reci njoj da ima 24 ili 48 sati na primer da mu sama kaže ili ćeš mu ti reći. Potencijalno izbegavaš sukob sa ortakom, a opet nisi ispao loš i ćutao. Tako sam ja uradila.

A šta biste vi uradili na njegovom mestu?

