NE ZANIMA ME KOLIKO JE PARTNERKA STARA ILI KRUPNA, ALI PREKO OVOGA NEĆU PREĆI: Srpska zvezda FILMOVA ZA ODRASLE sve otkriva!

Glumac u filmovima za odrasle iz Srbije koji se predstavio kao Lanmi Miami otkrio je kako je uopšte ušao u tu industriju, kakav je rad sa glumicama iz tog žanra, da li je sa nekom od njih bio u vezi.

- U Ameriku sam otišao kao student, a u industriju sam ušao tako što sam to iskreno želeo. Moje misli su bile fokusirane na to još od moje petnaeste godine. Znao sam da sam rođen za to! U Ameriku sam otišao sa namerom da postanem deo industrije za odrasle. Tako da... pazite šta želite, možda vam se i ostvari - rekao je Lanmi Miami, citirajući staru kinesku izreku.

foto: Printskrin Tviter

On je otkrio kako se dobija posao u ovoj industriji.

- U Americi audicija za to ne postoji, bar ne da ja znam. Dugo sam pretraživao po internetu sve o industriji za odrasle. Prijavio sam se gde god je to bilo moguće. Slao sam mejlove, pisao tekstualne poruke, zvao razne brojeve, slao fotografije. Tako da sam bukvalno uradio sve što je bilo u mojoj moći. U jednom trenutku mi se javio vlasnik jedne od agencija i pružio šansu. Čovek je bio spreman da rizikuje svoj novac i da mi pruži priliku. To se u ovom poslu jako retko dešava, ali recimo da sam ja imao sreće.

Prvi posao koji je dobio bio je video rađen za sajt "Hussie Auditions", a tada je imao scenu sa prelepom devojkom pod umetničkim imenom "Vienna Black", a evo kako je to iskustvo prošlo.

- Pre snimanja sam bio presrećan jer mi se ostvario san. To je bilo moje prvo prefesionalno snimanje i početak karijere, a posle snimanja sam bio još srećniji jer sam se pokazao odlično na tom prvom snimanju koje je, ustvari, presudno u karijeri. Ostavio sam odličan utisak i to je presudilo - kaže Milan, koji sebe ne smatra ni glumcem, ni zabavljačem, nego, kaže, "profesionalnim perfomerom".

Otkrio je da ga porodica podržava podržava u ovom poslu.

foto: instagram, lanmi_miami_glavni

- Porodica me podržava i veruje u mene. Oni vide i osećaju koliko sam ja srećan, ustvari, zbog privilegije da radim ono što me ispunjava i čini srećnim! Nisam ja birao sa kojim ću se talentom roditi. Svako je rođen za nešto, a ja sam rođen baš za ovo! Mnogi ljudi ne pronađu sebe za ceo svoj život, a ja sam sebe pronašao sa svojih 25 - odgovara ovaj glumac.

Kaže da je prve filmove takve vrste gledao još kao klinac, u sećanju su mu ostale scene iz filma "Tri karte za Holivud" i da je još tada, kao dete, takve scene prihvatao kao najnormalniju stvar. A prvi pravi film za odrasle gledao je u 5. razredu osnovne škole.

Neke od uloga nikada nije hrao da prihvati.

- Nisam prihvatio nijednu ponudu iz LGBT industije. Ta industrija je odvojena od STR8 (strejt) industrije. Honorari u LGBT industiji su neuporedivo veći u poređenju sa STR8 industijom, ali moram da napomenem da ja nisam ušao u ovu priču zbog novca. Razlog zasto ovo radim je zato što to želim da radim i to me čini srećnim. Sebe vidim u 'strejt' industriji zauvek! - odgovorio je Lanmi Miami.

Mnogi koji su gledali ili gledaju filmove sa oznakom 18+ imaju svoju omiljenu glumicu:

- Stoja je veliko ime u industriji za odrasle. Takođe se ostvarila u 'mainstream' filmskoj industriji, a u isto vreme se bavi pisanjem knjiga. Stoja je multitalentovana osoba čiji rad veoma cenim. Imao sam prilike da je upoznam uživo. Javio sam joj se preko društvenih mreža i predstavio sam joj se kao 'jedini muški performer iz Srbije'. Videli smo se uživo i upoznali. Nismo za sada imali poslovnu saradnju, ali se nadam da ćemo u budućnosti sarađivati. Ja bih to najiskrenije voleo da se desi prvom prilikom.

Otkrio je i da je bilo dama sa kojima mu nije prijalo da radi:

- Naravno da sam imao prilike da radim sa partnerkama koje mi se nisu svidele nimalo. Ali ja sam profesionalac i uvek odradim posao do kraja. Nebitno kako ta osoba izgleda, koliko ima kilograma, ili koliko je stara. Producenti znaju da će, ako pozovu mene, posao biti završen.

Ali nikada nije bio u vezi sa koleginicom:

- Ne, nikad nisam bio u vezi sa koleginicom za sada, ali ko zna šta će se desiti u budućnosti. Nemam problem sa tim da mi se partner bavi istim poslom kao i ja.

Na pitanje koliko seksa mu je dovoljno tokom nedelje Lanmi Miami kaže da je "zavisnik od orgazma i masturbacije".

- Zavisnik sam od orgazma i masturbiram skoro svaki dan. Nekad mi se desi i da doživim 5 orgazama tokom dana. Kad se samo setim kada sam kao dete prvi put otkrio masturbaciju, nisam izlazio po sat vremena iz kupatila. Masturbirao sam po ceo dan, nekad čak i do 10 puta u toku dana.

Mnoge zanima da li ima nekih emocija tokom snimanja, a evo šta o tome kaže ovaj preformer:

- Pitanje je veoma kompleksno. Ukoliko radimo neki projekat koji sadrži scenario, onda se glumi isto kao u 'regularnim' filmovima. Ako radimo 'gonzo' scenu koja je bazirana samo na performansu, onda tu baš i nema glume. Žene i mogu da glume orgazam, ali muškarci ne mogu. Tako da za mene nema glume nego isključivo čist performans - kaže "Lanmi Miami" i dodaje da mu se nikad nije dogodilo da "omane" i da je "baš kapacitet".

On tvrdi da mu sistem razmišljanja u Srbiji ne odgovara i da se ne bi vraćao:

- Ne odgovara mi sistem i mentalitet u našoj zemlji. Osećam se mnogo zdravije i slobodnije trenutno u 'tuđoj zemlji' nego u svojoj. To je tužno, ali je tako.

Prostor za ovakav žanr filmova u Srbiji i te kako postoji, prema njegovom mišljenju.

- Ako naše komšije Mađari mogu da budu jedni od najjačih na svetu, pa zašto ne bismo mogli mi Srbi? Mislim da su Srbi lepši ljudi od Mađara. Video produkcija nam je jako dobra, što se može primetiti po novim muzičkim spotovima, filmovima i serijama. Mnogo ljudi, pogotovo mlađih, svakodnevno mi se javlja na društvenim mrežama pokazujući želju da se oproba u industriji za odrasle. Dakle, zainteresovanost ljudi postoji. Takođe, poznato je da Balkanci uživaju te filmove veoma često i intenzivno. Statistike pokazuju da su sajtovi za odrasle jedni od najposećenijih sajtova na Balkanu. Voleo bih da radim sa našim ljudima u budućnosti. Tek sam na početku svoje karijere u Americi i trebaće mi nekoliko godina da izgradim ime, da upoznam značajne ljude u industriji od kojih ču imati mogućnost da naucim mnoge stvari u tom poslu. Vraćam se u Srbiju kad 'pohvatam forice' iz Amerike - rekao nam je ovaj "profesionalni performer".

Kaže da bi voleo da se oproba i u nekom drugom filmskom žanru i da ga zanima šoubiznis uopšte, a onda je otkrio da šta bi radio kad ne bi bio porno glumac:

- Ja sam, inače, rehabilitacioni terapeut - profesionalni maser. U Americi se bavim ugostiteljstvom dosta dugo i postao sam veoma dobar bartender. Inače 5 ispita mi je ostalo da diplomiram i postanem inženjer u tekstilnoj industriji. Umetnička sam duša i volim slikanje i vajanje, tako da bih se i time pozabavio. Ali čime god da se bavim a da to nije ovo što sada radim mislim da ne bih bio ispunjen iznutra i ne bih bio zaista srećan! A najvažnija stvar u životu je da budeš srećan. Jer ako ste vi srećni, onda zračite pozitivnom energijom i širite je na ljude oko sebe i automatski činite svet srećnijim i boljim mestom za život.

(Kurir.rs/MONDO)