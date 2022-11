UHVATIO SUPRUGU U PREVARI SA SVEŠTENIKOM: Upao u hotel i zatekao ih NA DELU, a kad je čuo IZGOVOR, odmah joj je OPROSTIO! (VIDEO)

Svet je nedavno brujao o krajnje neobičnoj priči. Naime, sveštenik je zatekao suprugu, takođe sveštenicu, u preljubi s drugim sveštenikom.

Ljudi su spremni na svakakve izgovore da bi opravdali nešto što su uradili, posebno kada, na primer, treba da se opravdaju pred partnerom kojeg su prevarili.

Međutim, ovako bizarno opravdanje još niste čuli, a cela situacija je veoma neobična!

Brazilski mediji su nedavno pisali o neimenovanoj ženi iz Kampo Grandea, koju je muž zatekao na delu sa drugim muškarcem. Ono po čemu je ova priča posebna je to što su sve troje, muž, žena i ljubavnik, sveštenici evangelističke crkve.

Uglavnom, suprug je ženu zatekao sa ljubavnikom u jednom motelu, a ona je, želeći da se opravda, rekla da ju je na taj greh nagovorio sam Nečastivi!

"Uništila si mi porodicu, ti si đavolji pastir", vikao je muškarac na svoju ženu koju je uhvatio u preljubi, ali brazilski mediji izveštavaju da se poneo kao pravi hrišćanin kada se malo "ohladio" i promislio o svemu.

On je supruzi, sa kojom je 21 godinu u braku oprostio prevaru, a evo kako je sve to prokomentarisao: "Ko je bez greha, neka prvi baci kamen. Svi grešimo i mislim da nismo jedini koji su krivi za to, svi smo mi zaista Sotonine žrtve", preneo je Mondo.

U videu koji je objavljen čuje se suprug koji viče na ženu koju je uhvatio u zanosu sa drugim.

