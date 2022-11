(A) NISAM TE ČUO (E) NE PRIČAJ (I) ŠTA JE ČUDNO (O) IZNENAĐENJE (U) SUPER: Rečnik specijalnih srpskih zvukova, prevod 32 SLOVA!

Na Tviteru se pojavila veoma zanimljiva lista koju je sastavila profesorka književnosti i srpskog jezika Katarina Đurić-Pešić, a tiče se specijalnih zvukova u našem jeziku.

Najpre se kreće sa vokalima:

A - nisam dobro čuo E - ne pričaj I - šta je tu čudno O - iznenadi me sad U - izvanredno, super

foto: Profimedia

Zatim sledi ovo:

M - ne slažem se sa iznetim PF - mnogo preteruješ Š - tišina tamo C - nema više HM - razmisli malo bolje HA - ma ništa to nije UF - strašno

foto: Profimedia

UH - nezgodno EH - bilo nekad, sad se pripoveda ABE - nemoj da se ponavljam AH - propuštena prilika PA - i šta onda? IH - da sam znao

ЈЕЕ - тако је ЛЕ - како добро МУ - кажи нешто, што ћутиш МА - пусти то, то није ништа ОП - преокрет ПУ - пропуштена прилика ТО - искоришћена прилика ФУ - провукли смо се — Ерато (@IvanaErato) November 22, 2022

P - ma to su gluposti ŠA - isto kao A Dž - besplatno ČČČ - čekaj ZZ - zezam, izmotavam se JU - prepade me

foto: Facebook/Seaside Aquarium

JEE - tako je LE - kako dobro MU - kaži nešto, što ćutiš MA - pusti to, to nije ništa OP - preokret PU - propuštena prilika TO - iskorišćena prilika FU - provukli smo se

Šta vi koristite od specijalnih zvukova u srpskom jeziku?

(Kurir.rs/A.M.)

Bonus video:

00:48 Jelena Tomašević na probi pred koncert Bočelija u Abu Dabiju