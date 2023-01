VREĐAJU ME ŠTO NEMAM DECU, HAPSILI SU ME ZBOG KUČIĆA! Vesna Prokopijević život posvetila psima: Čisti su, OVDE samo ja UJEDAM

Vesna Prokopijević, ljubitelj životinja iz Obrenovca, raznežila je voditeljku emisije "Pusti brigu" Sizanu Petričević svojom životnom pričom.

foto: Kurir tv

Ona je ušavši u studio dovela sa sobom unuku, ali i četiri mala štenca!

Nakon što su se svi smestili i seli, Prokopijević je ispričala čime se bave ona i njena unuka.

- Ja volim mnogo životinje. I kao dete iz radničke porodice, umesto igračaka dovlačila sam životinje, skupljala i spašavala - otkrila je ona.

- Ljudi se odriču životinja i onda odbacuju sve - rekla je u nastavku.

foto: Kurir tv

Unuka je takođe veliki ljubitelj životinja i od malena se bavi životinjama.

- Nije mi žao što mogu da im posvetim vreme, jer su najbolji čovekovi prijatelji i ne žalim ni jedan trenutak sa njima! Završila sam za veterinarskog tehničara - rekla je unuka Prokopijevic.

Obe rade u prihvatilištu Draževac u blizini Obrenovca i uputile su gledaoce da se, ukoliko žele da pomognu, mogu javiti putem društvenih mreža.

foto: Kurir tv

- Kučići su čisti, vakcinisani, jedino ja ovde ujedam! - rekla je ona.

Otkrila je da se tukla zbog kučića.

- Tukla sam se zbog kučića. Policija me je hapsila zbog kučića. Diraju me ljudi koji ne vole životinje. Vređaju me jer ja nemam biološku decu. Usvojila sam petoro dece i odgojila i zato me vređaju. Što uzimaš džukele, kažu, džukelarka - prenela je ona.

Razneživši voditeljku i sve prisutne Vesna i njena unuka Vesna Prokopijević pojasnile su i na koji način gledaoci mogu usvojiti životinje iz Prihvatilišta Draževac.

Srećnu Novu godinu poželeli su vam uvek dobro raspoložena ekipa na čelu sa glumicom i voditeljkom Suzanom Petričević i šefom kuhinje Dejanom Šutanovcem, na Kurir televiziji mnogo poznatih imena domaće scene pridružilo se voditeljskom dvojcu.

Gosti novogodišnje emisije “Pusti brigu” bili su muzičari dr Nele Karajlić i Aleksa Jelić, pevačice Jovana Pajić, Nada Pavlović i Jellena, pevač Pavle Dejanić, glumica Ketrin Muruhiah, trener životnih veština Marija Krsmanović, komičarka Jasmina Stijović, farmer Darko Seferović, vlasnica prihvatilišta Draževac Vesna Prokopijević, fan Neleta Karajlića, osmogodišnji Vukša Šupič.

Kurir.rs

