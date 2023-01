SVAKE NOĆI SAM ISCRPLJEN OD S*KSA SA SVOJOM DEVOJKOM I ŠEFICOM: Zbog nje ostajem duže na poslu, a ovako je sve počelo!

Jedan student zatražio je pomoć terapeutkinje jer se našao u potpuno neočekivanoj životnoj situaciji kada se prepustio avanturi sa šeficom iako ima devojku.

"Ostajem do kasno na poslu kako bih imao seks sa svojom šeficom, a onda idem kući i sve to radim opet sa svojom devojkom. Student sam i honorarno radim u koktel baru. Moja šefica je drska i samouverena i iako sam je uvek voleo, nikad nisam mislio da ću je imati" napisao je jedan muškarac za The Sun tražeći pomoć terapeutkinje.

Jedne noći kada su ostali sami, iznenada ga je poljubila i otkrila da joj se sviđa. Tada je započela njihova afera i on je počeo sve češće da ostaje duže na poslu kako bi provodio vreme s njom.

foto: Shuttertock

– Ona je sjajna, tako iskusna i uvek ima kontrolu, znajući tačno kako da ugodi muškarcu. I moja devojka je super, ali ja uživam u uzbuđenju tajne afere. Nikad nisam mislio da ću je prevariti, ali ona stalno uči i toliko je strasti nestalo iz naše veze – nastavio je.

– To nije izgovor za varanje. Na kraju ćete izgubiti devojku, a mogli biste da izgubite i posao koji volite ako vam ovo izmakne kontroli. Osim ako oboje niste slobodni, uvek je najbolje da vaš radni odnos bude profesionalan. Koristite ovu ženu za neobavezan seks dok je tvoja devojka zauzeta. Nije pošteno ni prema jednoj od njih. Mogli biste da isplanirate neverovatan romantični vikend za vas oboje kada se završe ispiti, što će joj pokazati koliko ste tu za nju. Objasnite šefici da želite da ostanete fokusriani na posao – odgovorila mu je terapeutkinja.

(Kurir.rs)

