IMALA SAM AFERU U BRAKU I UOPŠTE SE NE OSEĆAM KRIVOM: Iskrene ispovesti žena koje su PREVARILE muževe! Ovo su njihovi RAZLOZI

Razlozi za prevaru u ljubavnom odnosu su raznoliki. Vlada uverenje da muškarci procentualno više varaju od žena, ali pojedine su odlučile da iskreno progovore o razlozima zbog kojih su prevarile svoje muževe.

One su svoje razloge podelile na sajtu Your tango, a ovo su njhove priče.

Muž mi je kao cimer

Prva afera koju sam imala nije bila namerna ni planirana. Jednostavno, dogodila se spontano. U to vreme je moj ljubavnik živeo u drugoj zemlji, nikada se nismo upoznali licem u lice. Bilo je to kao sajber prijateljstvo koje se pretvorilo u nešto puno više. Na kraju smo napravili plan da se upoznamo nakon osam meseci. I dalje održavamo kontakt. I dalje mu pošaljem poruku skoro svaki dan. Moj muž mi je ostao dobar prijatelj, ali osećam se kao da živim sa cimerom. To zapravo više nije brak. Dakle, to je ono što tražim s drugim ljubavnim partnerima. Samo fizička veza. Razmišljala sam o razvodu, ali to je dug proces. Moj život u kući nije loš. Moj odnos s mužem nije loš samo, jednostavno, više nije intiman - rekla je Ana (36).

foto: Shutterstock

Emotivno me je zlostavljao

Nikad nisam nameravala da prevarim muža. Ali, takve stvari se događaju. Roditelji smo troje dece, jedno dete je autistično. Moj suprug je to dve godine duboko poricao i postao je emocionalno nasilan. Uopšte se nisam osećala krivom zbog afere jer me to spasilo. Moj suprug je to saznao jer mi je uzeo telefon. Nije znao sve detalje dok nisam počela da idem na terapije.Terapeut mi je preporučio da sve kažem suprugu, jer samo tako možemo da krenemo dalje. Bila je to teška rasprava. Želela sam razvod, ali na kraju sam promenila mišljenje, krenula na terapije i odlučila suprugu da dam drugu šansu. Tri godine kasnije naš brak je mnogo bolji - ispričala je Vanda (50).

foto: Shutterstock

Počeo je da me kontroliše

Venčali smo se i postao je ljubomoran. Nisam smela da razgovaram sa muškarcima ili da idem sa drugaricama na ručak. I ja sam se onda zaljubila. Bio je to kolega, istih smo godina. Osetila sam ljubav i samopouzdanje. Tada sam se osećala loše zbog toga, ali ne žalim. Posle razvoda nisam nastavila vezu sa čovekom sa kojim sam imala aferu, sada živim sama - ispričala je Tigan (48).

On se povukao i sve probleme ostavio samo meni

Moj muž je imao problem na poslu i postao je depresivan. Počeo je da se povlači i ostavio me je sa svim problemima. Želeo je da sve završavam sama i ljutio se kada sam tražila pomoć, a obrazovana sam i imam diplomu, ali neke stvari nisam mogla sama. A on je ćutao. A ja sam znala da napolju postoji neko ko želi da razgovara sa mnom. Počela sam da se nalazim sa muškarcima i podnela sam papire za razvod. Rešenje za naše probleme nije postojalo, razveli smo se - ispričala je Tamara (43).

(Kurir.rs/ Najžena)

