BLAMČINA U KVIZU POTERA! Tragač pojma nije imao šta OVO znači i sve šokirao pogrešnim odgovorom, a tek njegov komentar posle SVEGA

"Potera" je jedan od omiljenih kvizova u našoj zemlji, a sinoćnje izdanje je bilo veoma zanimljivo.

Jovan Memedović standardno dobar i šarmantan, Tragač je bio Milan Bukvić, koji se baš nije proslavio jednim odgovorom. Možda ne toliko samim odgovorom, već reakcijom posle.

foto: Printscreen/ RTS

Naime, drugi takmičar po redu, Đorđe je dobio pitanje o pirsingu i septumu.

Pitanje je glasilo:

- Pirsing na septumu je u stvari pirsing na kom delu tela?

foto: Printscreen/ RTS

Ponuđeni odgovori su bili: pupak, nos i uvo.

Đorđe je prokomentarisao da zna odgovor, ali uz opasku da je interesantna priča zašto to zna, ali nije podelio sa publikom o čemu se radi, samo je rekao "nisam fan ničega od toga" kroz "kiseli" osmeh, a kada je Memedović konstatovao da je to sada moderno, on je kratko rekao "nažalost".

foto: Printscreen/ RTS

Tragač je pritisnuo odgovor pod A, odnosno pupak i to je bilo pogrešno.

- Ops, na pupku... - rekao je Memedović.

foto: Printscreen/ RTS

- Nemam pojma, hvala bogu pa ne znam - rekao je Milan, ali Memedović je bio šokiran i izustio samo ovo:

- Pa ovo mora da se zna - nastavio je Jovan.

- Ma ne mora - kratko je rekao Tragač i prešli su na sledeće pitanje.

foto: Printscreen/ RTS

Međutim, postavlja se pitanje zašto takvo gnušanje na pirsinge i još gore, kako Tragač, koji ima akademsko obrazovanje i često potencira svoje opšte znanje, ne zna da "septum" na latinskom "septum nasi" je zapravo nosna pregrada na sredini i da se često može čuti za "devijaciju septuma nosa" kao i operacije istog. Septum se inače sastoji od hrskavice i koštanog dela.

Što se epizode tiče, dvojica takmičara nisu stigla do finalne potere, a preostalu dvojicu je Milan stigao jer je dao odgovore na 16 pitanja koliko su takmičari uspeli da daju.

(Kurir.rs/A.M.)

Bonus video:

02:01 Poznati glumac Milan Vasić posetio je KIM kao znak podrške Srbima