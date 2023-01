OVAJ PROBLEM SA ZDRAVLJEM IMA DOSTA DEVOJAKA I ŽENA: Mnoge ne znaju da uzrokuje i opadanje kose, a treba obratiti pažnju i na OVO

Ukoliko ste primetile pojačano opadanje kose, doktorka Gorana Epštajn navodi da uzrok može biti sindrom policističnih jajnika.

Kada je reč o gubitku kose, mnogi smatraju da su glavni uzroci za ovu pojavu genetika i stres. Iako oni definitivno prednjače, postoje i drugi razlozi koji dovode do ovog neželjenog problema.

foto: Profimedia

Doktorka Gorana Epštajn objasnila je koliki uticaj zapravo može imati sindrom policističnih jajnika na opadanje kose:

- Sindrom policističnih jajnika (PCOS) složeno je, nutritivno, endokrino i metaboličko stanje. PCOS se povezuje s hroničnom inflamacijom, insulinskom rezistencijom i generalno povećanjem zdravstvenih rizika. Uobičajeni komorbiditeti uključuju neplodnost, hipertenziju, dijabetes tipa 2, depresiju, anksioznost, apneju za vreme spavanja, menstrualne nepravilnosti i druge. Jedna od njih je alopecija - navodi doktorka i nastavlja:

Faktori koji utiču na razvoj PCOS-a:

Insulinska rezistencija

Insulin je hormon koji omogućuje celijama da koriste šećer. Ako celije postanu otporne na delovanje insulina, nivo šećera u krvi može porasti. To može uzrokovati da telo proizvodi više insulina, kako bi pokušalo sniziti nivo šećera u krvi, a ćelije ne odgovaraju.

foto: Profimedia

Previše insulina uzrokuje da telo proizvodi previše muškog hormona androgena. Tada počinju izazovi sa ovulacijom.

Hronična inflamacija

Istraživanja pokazuju da zene sa PCOS-om imaju neku vrstu hronične inflamacije, koja dovodi do toga da policistični jajnici proizvode androgene. To može dovesti do problema sa srcem i krvnim sudovima.

Genetika

PCOS-a u porodici može igrati ulogu u razvoju stanja.

Višak androgena

Previše androgena ometa ovulaciju.

Gde je začarani krug:

Visoki unos šećera dovodi do visokog insulina, što dovodi do visokih androgena, a visoki androgeni uzrokuju gubitak kose.

foto: Profimedia

Šta učiniti? Dijeta mora biti anti-inflamatorna, bez šećera. Izbaciti sve mlečne proizvode. Uraditi test senzitivnosti na hranu. Izbegavajte kozmetičke proizvode s endokrinim disruptorima (sadrže BPA, parabene, ftalate, benzofenone) Pronađite uspešne tehnike upravljanja stresom Vežbajte!!! Suplementi koji mogu pomoći: mio-inozitol, kurkumin, NAC, hrom, cink, omega 3 masne kiseline, probiotici, vitamin D, resveratrol. Antiandrogeni lekovi mogu se koristiti za gubitak kose, ali samo privremeno: spironolakton (oralno ili lokalno).

(Kurir.rs/Informer)

Bonus video:

00:52 Otišla kod frizera, kosa počela da joj otpada usred tretmana