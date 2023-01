Jedan od najstarijih ugostiteljskih objekata u Srbiji jeste restoran "Mala gostiona" na Paliću. Nedavno je proslavio 170 godina postojanja, a zaštitni znak ovog retorana jeste čuveni konobar Anđelko koji već pola veka pruža gostima vrhunsku uslugu.

Majstor svog zanata odao je svoj recept za vrhunsko ugostiteljstvo:

- Svakoga gosta treba prihvatiti, lepo primiti i ne može da bude problema nikakvih. Da li je on umoran, da li ima problema, sve to treba uzeti u obzir. Sa dve tri lepe reči on sve to zaboravi.

foto: Kurir televizija

U svom radnom veku Anđelko nema koga nije ugostio:

- Tito, Sloba, Vučić, Toma Nikolić, Dačič, svi su oni prošli kroz malu gostionu i sve sam ih služio. Sa Titom je bilo jednostavno. Dođe, sedne, ja mu zapalim tompus i sve ide lako. Jovanka je bila drugačija. Ona je bila malo zahtevnija.

foto: Youtube Printscreen

Svojim poslom je više nego zadovoljan.

- Da se ponovo rodim ponovo bih izabrao ovaj posao. Lep je posao mnogo. Sa svakim imaš dodira, sa svakim! Kaže mi jedan komšija da sam bio na televiziji. Ja ga pitam kako to, a on kaže davala je Mira Banjac neki intervju i rekla kako voli da ode na Palić da vidi njenog Anđelka. Najviše glumaca dolazi za vreme filmskog festivala i tako sam ih sve upoznao. Bata Živojinović, Ljubiša Samardžić, svi su ovde bili.

02:52 OVO JE NAJSTARIJI KONOBAR U SRBIJI! Služio Tita, Slobu i mnoge poznate ličnosti, a jedna od njih je bila POSEBNO ZAHTEVNA

Najpoznatiji konobar u Bačkoj za sebe skromno tvrdi da nije ništa bolji od drugih, a najveće zadovoljstvo mu pričinjava kada gosti ponovo dođu u restorian.

- Najveće zadovoljstvo je kada se gost vrati. To je naša pobeda - kaže veteran ugostiteljstva.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud