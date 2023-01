TRANS MUŠKARAC POSTAO MAJKA I RODIO ĆERKU: To je bio S*KS za jednu noć, slučajno sam zatrudneo, ali to mi je promenilo ŽIVOT! FOTO

Deni Vejkfild (36) je trans muškarac iz Amerike i njegova priča je veoma neobična. Naime, on je rodio dete 2020. godine nakon seksa za jednu noć i to u trenu kad je napravio pauzu od devetogodišnjeg uzimanja testosterona. Prema nekim podacima, ovo se sve češće događa među ženama u tranziciji u Americi.

- Ne osjećam se kao žena, ali to ne znači da ne mogu iskoristiti svoje reproduktivne organe, kaže Dani koji je rođen kao žena, ali se predstavlja kao trans muškarac.

Nakon prvobitnog šoka odlučio je da nastavi sa trudnoćom i da dobije dete. Sada se na Instagramu predstavlja kao otac i majka devojčici Vajlder.

Osim uzimanja testosterona, podvrgnuo se čak i dvostrukoj mastektomiji (uklonio je obe dojke) kako bi izgledao muževnije. Ipak, priznaje kako je oduvek želeo da nosi svoje dete u sebi.

Nikad, kaže, neće zaboraviti dan kada je blizu termina porođaja završio u hitnoj.

- Naišao sam na podsmeh medicinskih sestara i sumnju, nevericu i nedostatak znanja kod lekara u bolnici u Sijetlu. Trebalo mi je sat i po da ih nagovorim da me pregledaju jer nisu verovali da sam trudan. Sećam se kako su šaputali među sobom, postavljajući jedni drugima pitanja o meni, umesto da me direktno pitaju što ih zanima - prisetio se.

Kako je kamerom pratio celu trudnoću i o tome izveštavao pratioce na društvenim mrežama, tako im je pokazao i sam porođaj u bazenu.

Predstavlja se kao "Danny the Trans Daddy" (Deni, trans tata) i osim iskustva samohranog roditeljstva, opisuje i kako se osećao u telu devojčice tokom odrastanja.

- Kad sam se jednog dana iskreno pogledao, shvatio sam: "Hej, ne osećam se kao devojčica, osećam se više kao dečak" - rekao je.

Pre nešto više od deset godina je odlučio da promeni pol. Znao je da to neće biti lagan ni prijatan put, posebno zbog predrasuda i netolerantnosti drugih, ali više nije mogao da živi kao žena. To ga je nekako gušilo. To nije bio on. Imao je žensko telo, a osećao se kao muškarac.

Kaže kako o svemu priča ovako javno kako bi ohrabrio druge transrodne osobe da i oni osnuju porodicu.

- Želio sam da drugi trans i nebinarni ljudi znaju da možemo stvoriti stvarno lepe i neverovatne porodice, i da postoji mnogo različitih načina za to - pojasnio je.

- Nikad nisam mislio da će roditeljstvo toliko dobro delovati na mene, da ću ozdraviti samo od toga što sam roditelj. Želim da izlečim siopstvenu traumu. U meni se većinu života odvijala ta unutarašnja borba, posebno što sam trans osoba. Zaista je lepo videti kako te borbe počinju da se pretvaraju u ljubav prema sebi. Sve to dugujem svom detetu - zaključio je, piše Daily Mail, prenosi 24sata.hr.

(Kurir.rs)

Bonus video:

