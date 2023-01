IGRAO SAM SE SA FRUSTRACIJAMA, EMOCIJAMA I ŽELJAMA: Milan Marić o seriji Pad pred TV premijeru

Pod rediteljskom palicom Bojana Vuletića, a sa Milanom Marićem u glavnoj ulozi, od 21. januara na kanalu Superstar TV počinje da se emituje dugo najavljivana serija "Pad".

foto: Zorana Jevtić, ATAIMAGES

Preuzimajući samo osnovne motive iz knjige "Godina prođe, dan nikad" Žarka Lauševića, u seriji "Pad" opisan je tragičan događaj iz avgusta 1993. u kojem je učestvovao poznati jugoslovenski glumac Ivan Maslać i prati njegov život od trenutka kada on i njegov brat stižu d stana svog ujaka, nedaleko od mesta na kojem se u Podgorici upravo desio sukob sa tragičnim posledicama.

foto: Firefly Promo

- Možda zvuči pomalo filozofski, ali već godinu dana intenzivno razmišljam o tome šta je "pad" i sve do danas nisam došao do tačnog odgovora. Čudo je kako nas od rođenja svi pripremaju za uspon, a niko ne kaže šta da radimo kad padnemo. Postavlja se pitanje ko smo dok padamo i nakon toga. To su sve nepoznanice kojima smo se bavili u seriji i to je bila zamka rada na ovoj priči. A onog trenutka kad smo izabrali da je pričamo, nismo mogli da ostanemo distancirani. Pad je nepoznanica koja nas plaši i samo možemo da slutimo šta on može da bude. Početak snimanja doneo je i pitanje da li je dno pomično. Ovakva tema zahtevala je od nas prisnost, da počnemo da pričamo o njoj bez rukavica, da je razumemo - rekao Milan Marić i dodao zbog čega mu se ova uloga dopala.

foto: Zorana Jevtić

- Zanimljivo je igrati glumca. Možda je to bilo olakšavajuće iz tehničkog ugla, jer se bavim tim poslom i nisam morao da se raspitujem, kao što bih to radio da sam igrao nekog hirurga. Sve drugo je moralo da bude novo, da probam da napravim drugu ličnost. Zloupotrebljavate sebe, iskustvo, slabosti i igrate se sa frustracijama, emocijama i željama. Od toga, poput alhemičara, pravite neke formule i dajete ih ljudima. A imate fenomenalan štit, koji kaže da to niste vi, već vaš lik. Ova uloga zahtevala je prisutnost - istakao je Marić, pored kog u seriji igraju i Boris Isaković, Mima Karadžić, Milica Janevski, Anđela Jovanović, Ljubomir Bandović, Dubravka Drakić, Dragan Marinković Maca, Krešimir Mikić, Izudin Bajrović, Slavko Sobin, Kemal Rizvanović. Autorsku ekipu čine reditelj i scenarista Bojan Vuletić i scenarista Petar Mihajlović, direktor fotografije Dušan Joksimović, scenograf Aljoša Spajić i kostimograf Dragica Laušević.

foto: Zorana Jevtić

Aleksandra Martinović, direktorka Direkcije za multimedije Telekoma Srbija

Serija "Pad" imaće svetsku premijeru u Berlinu

Na promociji serije "Pad" Aleksandra Martinović, direktorka Direkcije za multimedije Telekoma Srbija, istakla je:

foto: Zorana Jevtić

- Strateški cilj Telekoma Srbija jeste internacionalizacija naših serija. U prilog tome govori ostvarena saradnja sa najvećim svetskim striming platformama Amazon prajm i Dizni plus, kao i činjenica da se naše serije već uveliko gledaju na pet kontinenata. Poslednji u nizu uspeha na putu internacionalizacije je predstavljanje serije "Pad" na Berlinale marketu u februaru. Sva ostvarenja u produkciji Telekoma Srbija mogu se pratiti putem srpskog HBO kanala Superstar, koji je u top 10 najgledanijih kanala u Srbiji, a svakako beleži veliku gledanost i u regionu. Godina 2023. je veliki izazov za nas, u kojoj ćemo, uverena sam, podići letvicu kvaliteta produkcije na još viši nivo.

Kurir.rs/ TV Ekran

Bonus video:

02:56 PLEMENITA AKCIJA: Milan Marić i Igor Todorović se vratili u osnovnu školu sa najlepšim ciljem (KURIR TV)