ŠTA DA RADITE AKO NISTE OBDARENI I KAKO DUŽE IZDRŽATI U KREVETU: Mia Kalifa odgovorila na VEČITA PITANJA i rešila SVE DILEME

Kad većina ljudi ima neprijatna pitanja o seksu, najčešće traže odgovore na internetu, ali nakon toliko bizarnih informacija vezanih za seks, dobro je konsultovati se sa stručnjakom. Ko bi bolje odgovorio na večita pitanja o seksu i sastancima od bivše porno zvezde Mije Kalife.

Bivša glumica za odrasle, Mia Kalifa sada je popularna sportska komentatorka i poznata osoba na društvenim mrežama. S gotovo 2 miliona pratilaca na Tviteru i 3,4 miliona pratilaca na Instagramu, Kalifa je dobro poznata po svojim sportskim tvitovima i svojim duhovitim i brutalnim prozivkama sportista koji pokušavaju da joj šalju poruke. Kalifa je nezvanični stručnjak za sve stvari vezane za seks i žene, zbog čega su joj se iz Men's Health-a obratili i zamolili je da odgovori na neka od pitanja o seksu koje ljudi najviše guglaju i na pitanja o sastancima, skupljena iz podataka Gugl trendova tokom godina. Evo Kalifinog pogleda na 7 večitih pitanja o seksu i sastancima, od toga kako pronaći nedostižnu G-tačku do toga koliko dugo žene žele da seks traje.

Gde je G-tačka: Vaša G-tačka nalazi se na pola puta između otvora i grlića materice, tako da ako nekoga dodirujete, rekla bih da je gore i ispod. Znate da je dodirujete kada vam se čini da dodirujete malo grublju površinu, poput površine oraha. To je drugo mesto za svaku devojku. Potrebno je malo eksperimentisanja da se pronađe. Svaka devojka dolazi do svoje G-tačke malo drugačije nego prethodna, ako to ima smisla. Orgazam postižem eksterno, ne previše od samog seksa, pa mi je draža stimulacija klitorisa nego stimulacija G-tačke, ali svaka devojka je drugačija.

Kako postići orgazam kod žene: To zapravo zavisi od žene. Većini žena samo treba puno predigre da bi bile dovoljno napaljene da dožive orgazam. Ne radi se samo o pronalaženju G-tačke, radi se o gomili različitih činilaca, poput ljubljenja, nežnosti ili grubosti, zavisno od toga šta devojka želi. Nije potrebno trošiti vreme na predigru, samo morate da osetite vibraciju. Igraj se s njom, glumi ono što radi. Ako pokušava malo da vodi, sledite njeno vođstvo. Ona još ne želi da počnete sa seksom, želi da je malo zadirkujete. Nemojte da je pitate "Da li je unutra?" Nemojte to da radite. Kako znate da li radite nešto kako treba? Gledajte je i slušajte je, pipajte je. Nemojte se preispitivati. Nemojte se stalno pitati: “Da li je ovo u redu? Želiš li još ovoga? Želiš li još toga?” Slušajte njeno stenjanje. Ako stenje, uživa u tome. Ako joj telo počne da joj se trese ili ako izgleda kao da nad njom izvode egzorcizam, približava se. To je obično dobar znak.

Kako "ručno" dobiti veći penis, da li je veličina važna: Mislim da veličina uopšte nije bitna. Najbolji seks koji sam ikad imala definitivno nije bio s najobdarenijim muškarcem s kojim sam ikad bila. Zapravo se sve svodi na način na koji se ponašaš prema devojci i na to što ona oseća prema tebi. Za mene je vrhunac više ono što osećam prema nekoj osobi, a ne ono što ona radi. Ne znam da li je većina devojaka takva, ali ja bih definitivno rekla da joj držite otvorena vrata, nemojte preskakati predigru. Sve to utiče na to hoće li devojka doživeti vrhunac. Ne radi se o tome da se napumpaš i povećaš svoj penis za 6 cm, ali postoji premali, ne kažem da ne postoji. Ako on ima druge stvari, ona neće gledati veličinu. Samo budi siguran. Samopouzdanje će učiniti da izgledaš samopouzdaniji, a tvoj penis veći. Samo treba malo da se ispraviš i zabaciš ramena unazad. Ako ti je mali, možeš da joj staviš jastuk ispod donjeg dela leđa, što pomaže kod uglova. Izbegavajte određene položaje poput pseće poze. Biće jako teško posegnuti ispod ako devojka ima veliku zadnjicu ili tako nešto.

Šta je s omalovažavanjem partnera? Pomaže li to ako imate mali penis: Pa, ja ne uživam u tome da me vređaju, ali mnoge devojke stvarno uživaju u tome. Jako sam osetljiva na unutrašnjoj strani butina i samo počnem da se kikoćem kao manijak. Ja sam poput Džokera. To je stvarno neatraktivno.

Koliko dugo ttreba da traje seks: Pretpostavljam da je pitanje za vas zapravo, "koliko bi seks trebao da traje"? Seks bi trebao da traje između 7 i 15 minuta. To je vrlo specifičan broj. Samo koliko dugo volim da seks traje. Mislim da je na brzinu obično oko 5-7 minuta, a nešto strastvenije obično oko 10-15 minuta. Ne volim sat vremena. Postajem iznervirana i umorna. Seks ne bi trebao da traje sat vremena. Ako traje sat vremena, oboje morate da odete na pregled. Kao, zašto traje toliko dugo? Postoji li razlika u pogledu toga koliko vremena treba da posvetite predigri ili koliko vremena posvetiti penetraciji? Rekla bih 50/50, tačno u sredini. Predigra je vrlo važna. Mislim da ste ovde naišli na čvrstu matematičku formulu. Gde je moja Nobelova nagrada za mir?

Boli li analni seks: Da, jako boli. Svako ko vam kaže da nije tako i da "samo treba da se opustite" potpuno je ista osoba koja vam kaže da samo pije puno vode i spava dovoljno kad je pitaju šta radi da bi joj koža izgledala tako dobro. Jedini put kada devojke pristaju na analni seks je kada im se stvarno, stvarno sviđa neki tip.

Kako je izgledao tvoj prvi analni seks: Moj prvi analni seks bio je stvarno bolan. Uradila sam to samo jednom i to s jednom osobom, osećala sam da me to približilo njemu, ali svejedno je bilo jako bolno. Reći ću da je puno lubrikanata stvarno pomoglo i bilo je prijatno nakon prva dva minuta, ali čak i tada, bilo je drugačije zadovoljstvo nego što bih ikada mogla da opišem. Ne mogu to da uporedim ni s jednim drugim seksualnim užitkom koji sam ikada imala. Bilo je to kao da sam prvi put imala seks, bolno i prijatno u isto vreme, znojila sam se, telo mi je drhtalo. Osećala sam se napeto, ali u isto vreme sam bila zbunjena jer je bilo nekako dobro. Bilo je gotovo pre nego što sam shvatila, ali ako sam iskrena, ne mislim da bih to ikada više uradila.

S obzirom na to da je ovo fantazija mnogih muškaraca, kako biste im preporučili da pristupe ovome s partnerkom ako to žele da isprobaju: Smešno je što to pitaš jer sam pitala osobu s kojom sam to uradila. Dala sam mu poklon za Dan zaljubljenih koji je bio u kutiji za nakit i prenamenila kutiju za nakit i napisala "Analno?" na parčetu papira unutar kutije. Ipak je upalilo! Ali da, spomenula bih to ovako: "Jesi li to ikada radila?" "Jesi li zainteresovana za to?" Nemojte samo da kažete: "Idemo na analno." Reci: "Hej, mogu li da se spustim u tebe? Želiš li možda da isprobaš čep za zadnjicu? Možemo li da probamo prst?" Preduzmi dečje korake da dođeš do analnog. Ne možeš jednostavno da ga staviš kad ona neće da primetiti. Ona će primetiti. Ako ipak vodite taj razgovor i ona je zainteresovana, isprobajte komplet za analni trening, to su u osnovi 4 čepa za stražnjicu različitih veličina tako da možete da ga nadograđujete. Ne možete jednostavno da stavite svoj penis, morate da pustite tu rupu da se malo proširi pre nego što možete da stavite svoj penis unutra.

Kako mogu duže da izdržim u krevetu? Ako se dečko bori s preuranjenom ejakulacijom i želi duže da izdrži u krevetu, šta biste mu preporučili da uradi: Vratite se na predigru ako osetite da ste se previše približili. Dodirujte se. Dok masturbirate, puno je bolji osećaj konačno svršiti nakon što ste se neko vreme dodirivali. Stoga zauzmite isti pristup kada imate seks s devojkom. Neće se naljutiti ako se povučeš i počneš da se spuštaš na nju. Ona neće ni znati da se trudiš da ne svršiš prebrzo. Misliće da to radite jer je vruće i to će je još više napaliti. Takođe, često menjajte poze, odvraćanje misli od jedne stvari koja vam je jako dobra odvratiće vas od preranog orgazma. Kad god osetite da se previše približavate kraju, samo joj dajte više pažnje. Spustite se na nju ili je zamolite da se spusti na vas. Postoji gomila stvari koje možete da uradite.

Zašto moja devojka ne želi da ima seks sa mnom: Mislim da bi na ovo moglo biti teško odgovoriti bez konteksta, pa bi bilo dobro proći kroz nekoliko različitih mogućih scenarija ovde. Meni je seks vrlo važan deo veze. Osećam kao da ne mogu da budem s nekim osim ako nemamo jaku seksualnu vezu, ali istina je da nekim devojkama jednostavno nije važan seks i nekim muškarcima takođe. Seks im je tako nisko na listi prioriteta da ni ne pokušavaju. Dve moje najbliže prijateljice imaju stotine hiljada pratilaca na Instagramu, prikazuju se da su seksepilne i strastvene, dok u stvarnosti ne mogu manje da mare za seks. Tako da ponekad muškarac zapravo ne radi ništa loše, to je nešto o njoj.

Ipak, moglo bi da postoji milion različitih razloga. Možda je to bolno za nju. Možda ima ginekološki problem i mora da poseti lekara. Možda ne slušate dovoljno šta ona želi i treba da idete sporije ili budete nežniji. Možda veza jednostavno ne postoji. Učinite nešto romantično samo za vas dvoje. Ne morate da je odvedete na Bora Boru, samo učinite nešto malo i intimno za vas dvoje, da ponovo zapalite taj plamen. Ako vas dvoje više nemate skes, treba da razgovarate o tome, inače se to jednostavno neće promeniti. Kad bi mi moja draga osoba prišla i rekla: "Nikad nemamo seks", znam da bih se odbranila. Takođe, stvarno budite svesni svojih postupaka i načina na koji se ponašate. Otvarate li se romantičnoj vezi? Ili se vraćate kući iscrpljeni od dugog radnog dana i izgledate kao da ne želite da vas iko dira, a onda ste samo uzrujani jer ona ne daje inicijativu, kada izgledate kao da ne želite ni da sedite s njom na kauču, a kamoli da imate seks? To bi mogao da bude vaš stav i vaše raspoloženje, čak i ako toga niste svesni.

