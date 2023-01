U 2023. SNIMAĆE SE SABLJA: Ljubomir Bandović istražuje misteriozno ubistvo premijera Đinđića, a evo šta se još znao o novoj SERIJI

Ljubomir Bandović istraživaće misteriozno ubistvo premijera Zorana Đinđića u novoj seriji "Sablja".

" Kako mi je rečeno, tu ću da igram glavnu ulogu, policajca koji pokušava da pomogne, a ne zna koliko je upleten u sve. Priča je ukorenjena u stvarnost, pa će biti i faktografskih podataka i fikcije. Ne bih da vam otkrivam sada sve, ali vrlo je zanimljivo", otkrio je glumac za TV Novosti.

foto: Vladimir Šporčić

Hrvatska produkcija "Drugi plan" i Bugarska produkcija "Agitprop" pridružile su se kao koproducenti "Sablja", političkog trilera koji razrešava ubistvo premijera Srbije Zorana Đinđića 2003. godine koju radi produkcija "This and that productions", najavio je još letos sajt Kinopolis.

Goran i Vlada foto: Dušan Grubin, Promo

Kreatori seriju su Goran Stanković i Vladimir Tagić, a glavnu ulogu pored Bandovića imaće srpsko-danska glumica Danica Ćurčić, poznata publici širom sveta po ulogama u filmu "Mrak" i hit seriji "Lutke od kestena". Danica igra novinarku.

foto: Ana Paunković

Dogovor o koprodukciji je objavljen je prošlo godine na Sarajevo film festivalu, a serija "Sablja" je četiri godina ranije na istom festivala odabrana tokom CineLink Drama foruma za sufinansiranje.

Serija ispituje Đinđićevo ubistvo i političke posledice tog ubistva kroz oči tri lika – reportera, policijskog inspektora i mladog kriminalca – i koje uticaje imaju na njihove živote.

foto: Thomas Kühler / AFP / Profimedia

Radnja se odvija u 2003. godini, razotkriva vreme kada se Srbija mučila da se izdigne iz krvave decenije tranzicije u bivšoj Jugoslaviji. Stanković je šokantno ubistvo premijera u sred bela dana opisa kao "prekretnicu do današnjeg dana za ceo region Balkana“, dok Nebojša Taraba ispred koprodukcije "Drugi plan" uporedio je ubistvo našeg premijera sa ubistvom američkog predsednika Kenedija, koje je uticalo na demokratije u nastajanju zemalja bivše Jugoslavije, pa tako i Hrvatske, te su se i zbog toga pridružili ovoj priči.

Producent serije je Snežana van Houvelingen, koproducenti su Nebojša Taraba, Miodrag Sila i Martička Božinovska. Serija je dobila podršku RTS, Filmskog centra Bugarske, i EU – u sklopu programa Kreativna Evropa. Serija je u panu da se emituje na RTS.

