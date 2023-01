MARTIN 12 GODINA BIO U KOMI, A ONDA SE PROBUDIO: Sve je RAZUMEO a nije mogao da odreaguje! OVE MAJČINE REČI su ga NAJVIŠE ZABOLELE

Martin Pistorijus iz Južne Afrike bio je tipičan dečak koji je voleo da se igra, a onda je pao u komu iz koje se nije budio 12 godina. Iz dubokog sna se probudio 2001. godine, a danas, iako ne može da govori, drži motivacione govore o tome kako je živeti u svetu u kome se ne može reći "volim te“.

Detinjstvo mu je naglo prekinula misteriozna bolest – kada se jednog dana vratio iz škole sa upalom grla, ali njegova majka nije obraćala pažnju na to, misleći da će sve brzo nestati pomoću čaja.

Međutim, njegovo stanje se brzo pogoršalo i više nije mogao ni da hoda, ni da stoji, a nije ni govorio. Lekari su pretpostavili da je bolestan od kriptokoknog meningitisa, ali pre nego što su mogli bilo šta da preduzmu, dečak je pao u komu.

U ranom periodu o kojem Martin nije znao ništa, bio je u dubokoj komi. Posebnu brigu o njemu organizovala je porodica – od kupanja, hranjenja uz pomoć sonde, okretanja. Ali sa 16 godina, Martin se iznenada probudio - i postao svestan svega što se dešava oko njega. Ipak, i dalje nije mogao da se kreće, da komunicira sa porodicom, niti da im na bilo koji način pokaže da je prisutan.

- Mrzeo sam centar za negu, bilo mi je strašno. Ništa mi nisu uradili, čupali su me za kosu, udarali me metalnom kašikom u zube da jedem. Često su mi davali vruć čaj, šamarali me, ponašali se kao da nisu ljudi - rekao je Martin.

Osim toga, žalio se čak i na seksualno zlostavljanje u kojem bi ga službenica doma zgazila i simulirala seks po telu, dodirujući mu genitalije...

- Stavili bi me ispred televizora, koji bi radio celo popodne. Svaki dan program je bio isti, Barni dinosaurus. Bože, koliko sam mrzeo tu emisiju - prisectio se on.

Od svega što je doživeo u komatoznom telu, kao najbolniji trenutak navodi ono što je rekla njegova majka. Naime, ona je u jednom trenutku stajala pored njega, brisala ga krpom i gledajući u njegovo beživotno telo rekla naglas „Nadam se da ćeš umreti“. Martin je to čuo i ostalo mu je u pamćenju. Iako ga je to tada strašno rastužilo, danas potpuno razume.

"Najgore je bilo što nisam mogao da je zagrlim, da joj kažem kako se dobro brine o meni, koliko sam joj zahvalan“, objasnio je Martin u suzama.

