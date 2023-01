GREBU NAS I GRIZU KAO DA SMO PARČE MESA: Striperi otkrili MRAČNU STRANU POSLA! Evo kako ih ŽENE zaista tretiraju (FOTO)

Iako se posao stripera smatra bezopasnim, za momke iz grupe Dreamboys posao ponekad zna da bude prilično neprijatan i bolan, jer se neke žene tokom performansa teško kontrolišu. Umesto da stidljivo uživaju u nastupu mišićavih mladića, pijane devojke redovno hvataju, grickaju, pa čak i grizu članove plesne trupe, tvrde momci, a prenosi The Sun.

Momci su progovorili uoči objavljivanja novog filma "Magic Mike Last Dance", koji će biti objavljen idućeg meseca, u kom glume Čening Tejtum i Salma Hajek.

Član trupe Pdžej Finč (32), inače iz Birmingema, u ovom poslu je više od decenije. Predstavio se u poslednjim nastavcima serije "Married at First Sight", popularne britanske verzije šoua "Brak na neviđeno", kada je rekao kako žene na zabavama mogu biti mnogo gore od muškaraca, te da, što više alkohola konzumiraju, to su luđe.

- Često izlazim na binu i shvatim da već unapred viču "Skidaj sve", dok bacaju pojaseve i brushaltere na nas. Ako izađete u tu gomilu, žene će pokušati da vas zgrabe ili ogrebu, ponekad ugrizu, pa i rade čudne stvari – priča Pdžej Finč. Kaže da žene u gomili zaista mogu da odu predaleko.

- Često znam da kažem: "Hej, ovo je čisto profesionalno, ne želimo baš tragove ugriza na našim obrazima!" I uvek otkrijem nešto novo na kraju našeg nastupa, nakon čega devojke dođu i kažu da to nije stvarno. Pa, kako bih, zaboga, dobio lažni penis, ako nije?! Štaviše, neki će doći i tokom sastanka da bi nas pozdravili, pa počnu da nas hvataju. Da je obrnuto, odnosno da ja to isto učinim ženi, verovatno bih odmah bio uhapšen – priča Pdžej, te dodaje da se čini kako žene misle da su platile za nastup i da jednostavno žele "svoj kilogram mesa".

- Može da vas dovede do toga da se zaista osećate kao parče mesa. Jednom se jedna žena "igrala" sama sa sobom tokom našeg nastupa i direktno me gledala dok je to radila. Bila je u 30-im i doslovno je tražila da joj priđem. Nisam znao šta da radim – dodaje.

Trupa je osnovana 1986. godine i sve do danas održavaju se redovne subotnje noćne predstave Dreamboysa po celoj zemlji. Radi se o dvosatnim grupnim nastupima profesionalnih plesača i pojedinačnih stripera koji rade čak sedam dana nedeljno.

Inače, u novom serijalu "Welcome to Chippendales", glumac Kumail Nandžiani igra indijskog imigranta Somena "Stivija" Banerdžija, koji je postigao sjajan uspeh 1980-ih, nakon što je došao na ideju da snimi prvi muški erotski šou. Priča ima uznemirujući zaokret: Stivi je imao samo 48 godina kad su ga 1994. zatekli obešenog u zatvorskoj ćeliji, nakon što je optužen da je angažovao bivšeg policajca kako bi se rešio suparnika.

Međutim, njegovo nasleđe živi i Chippendalese godišnje pogleda dva miliona ljudi širom sveta. Neki filmovi i serije značajno su uticali na povećanje interesovanja za ovim programom, od filma "Magic Mike" (2012), do "Fifty Shades of Grey" (2015) do "The Full Monty" iz 1997. godine. Tako je tokom prošle godine prodaja Dreamboys-a porasla za čak 20 odsto.

Maks Hanter (30), koji za njih nastupa u Liverpulu, rekao je da su Dreamboys doživeli uzlet na temelju ovih filmova.

- Volim to jer nam rado dolaze bake i tetke. Povučem ih na binu, pa nam na kraju predstave kažu da im je to bio najbolji provod u životu. I bake obično budu gore, jer probudite u njima mladenački žar koji je godinama bio skriven – priča Maks. Dodaje kako je jednom naleteo na damu koja je ušla u svoje osamdesete, koja je krenula da mu miluje grudi.

- Sledećeg trenutka je njena ruka bila u mojim boksericama – kaže. Uveren je da su Britanke najluđe.

Dreamboy Rogan Okonor je naporno radio s Chippendalesima u Las Vegasu, ali danas je uveren da je engleska publika još razuzdanija od one za koju je plesao širom SAD. Rogan (33) je iz Stratford-Upon-Avona i kaže da su kod žena koje dolaze da ih gledaju obično popustile sve inhibicije.

- Ako su na devojačkoj zabavi, to im je poslednja noć slobode. Ako je to zabava povodom razvoda, to je možda njihova prva noć slobode. Kad radite zaneseno, to vam otvori oči. Naime, kad bih ja pokušao da dodirnem devojku koja nastupa u striptiz klubu, pretukli bi me i izbacili na zadnji izlaz. S Dreamboysima devojke jednostavno grabe i kad me zgrabi za kvrgu, pravim se da to ni ne primećujem. Ponekad bace svoje potkošulje na binu. Prestao sam da ih stavljam na glavu, što verovatno i nije bilo najpametnije – kaže Maks.

Dodaje kako je jednom sišao s bine pod adrenalinom, uveren da ga je devojka samo malo ogrebala, dok se nije video u ogledalu i shvatio da na celom stomaku ima tri traga kandži i da ima krvi po celom stomaku i nogama.

- Doslovno navaljuju nakon predstave, ali većina momaka, kao i ja, u srećnoj su vezi, pa im ne dajemo telefonske brojeve – kaže Maks.

Čembers Vajtl (30), iz Birmingema, menadžer kompanije Midlands, prisetio se nekih neprijatnih trenutaka dok je više od osam godina radio na sceni za Dreamboyse.

- Jedne noći, ubrzo nakon što sam počeo da plešem s njima, povukao sam devojku u dvadesetim na binu, kad su joj pileći filei umotani u plastičnu kesicu, iskliznuli iz brushaltera. Pokušala je da se nasmeje kad ih je gurnula nazad, ali bilo je baš neprijatno. Drugi put sam radio scene iz "Fifty Shades of Grey" i uspeo da joj skinem periku. Začudo, vrlo dobro je to prihvatila, iznenađujuće dobro. Najgore su one koje vas maltretiraju i ometaju rutinu u nastupu – ispričao je.

- Bila je jedna devojka za koju bih se opkladio da je bila drogirana, jer nikad nisam video takve reakcije. Pokušavala je da skine moju jaknu i neprestano me grizla i grabila za bradavice. Stalno me povlačila za kosu i na kraju sam morao da budem odlučan i kažem: "Morate da prestanete". Međutim, na kraju sam svejedno morao da prekinem rutinski nastup jer nije poslušala – dodaje Čembers. On ističe kako su veliki problem i ljubomorni partneri. Muževi ili momci stalno će zvati i slati SMS-ove tokom nastupa.

- Devojke znaju da kažu: Javio se njen muž koji je poludeo je jer je na društvenim mrežama video slike onoga što je radila na bini – pojašnjava.

(Kurir.rs/ 24sata.hr)

