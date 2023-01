EVO ŠTA SMO NASLEDILI OD MAJKI, A ŠTA OD OČEVA: Šta mislite na koga ste pametni i zgodni, a zbog čijih gena muškarci gube kosu?

"Ona ima očev osmeh, on ima mamine oči"... Sve su to stvari koje obično čujemo kada upoređujemo decu s njihovim roditeljima.

Međutim, postoje osobine za koje možda ne znate od koga potiču. Nauka ima neke dogovore.

foto: Shutterstock

Majčina mudrost

Radi se o inteligenciji. Obično se kaže da su žene mudrije i, iako to može da bude istina ili ne, činjenica je da svoju pamet nasleđujete od majčinih gena.

Metabolizam

Prema studiji objavljenoj u časopisu "Nature Communications", sposobnost mršavljenja i održavanja zdravog metabolizma dolazi takođe od majke.

Kilogram viška...

Međutim, ista ta studija otkriva da možete kriviti svog oca ako se malo ugojite. Iako, naravno, sve zavisi od drugih činilaca kao što su način na koji se hranite i vaš stil života.

foto: Profimedia / neil matthews / Alamy /

Pubertet

Genetika oba roditelja ima ulogu u pubertetu, ali studija koju je objavio "New England Journal of Medicine" ukazuje na to da morate da zahvalite ocu ako uđete u pubertet ranije od ostatka vaših školskih drugara.

Porodična anamneza

Porodična anamneza je važna kako biste znali hoćete li kasnije u životu imati demenciju, posebno majčina porodica.

Rizici od Alchajmerove bolesti

Prema studiji objavljenoj u "Biological Psychiatry", genetski rizici povezani s Alchajmerovom bolešću prvenstveno dolaze od majke.

Plodnost dolazi od oca

Verovali ili ne, na plodnost žene može da utiče gen nasleđen od oca.

foto: Shutterstock

Genetska disfunkcija

U studiji, objavljenoj u "Science", genetska disfunkcija koju prenosi otac mogla bi da utiče na jajne ćelije žene, čineći je neplodnom.

foto: screenshot Youtube/OWN

Fokus

Ako imate problema s koncentracijom, majka bi mogla da bude kriva.

Serotonin

Ako je vaša majka imala niži nivo serotonina, veća je verovatnoća da ćete razviti poremećaje povezane s nedostatkom pažnje, prema studiji objavljenoj u "JAMA Psychiatry".

Šanse nisu baš 50/50

Naravno, vaš pol je definisan vašim genima, ali porodica vašeg oca mogla bi da igra ulogu u tome.

Braća i sestre

Studija objavljena u "Evolutionary Biology" pokazuje da ako muškarac ima više braće ili više sestara, to može da utiče na decu koju će on imati.

foto: Profimedia

Ćelavost i dlake

Naravno, tu je jedna velika neprijatnost za muški rod: ćelavljenje tj. gubitak kose. Ljudi misle da je to zbog gena sa mačine strane, ali..

Istraživanje sprovedeno za studiju koju je objavio PLoS Genetics pokazalo je da bi smanjenje kose moglo biti rezultat zbog oba roditelja, piše MSN.

