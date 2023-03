"OTKRIJ KOJI SI BROJ I SAZNAJ SVOJU SUDBINU" Numerolog opisao one najsrećnije: Ova cifra je posebna i nosi je i NOVAK ĐOKOVIĆ

Hit seriju “PRSTEN SUDBINE”, koja je stekla ogromnu popularnost širom sveta, od ponedeljka će moći da prate i gledaoci Kurir televizije!

"Prsten sudbine" je priča o Anji i Jani, dve karakterno potpuno različite sestre, čije živote iz korena menja teška saobraćajna nesreća. Serija obiluje intrigama, napetim situacijama i brojnim preokretima zbog čega je zaludela publiku u više od 40 zemalja i to pretežno žene.

Tema ove serije već intrigira publiku, a u njenom nazivu pažnju privlači reč koju često pokušavamo da protumačimo. Tokom hiljada godina ljudi su se trudili da razumeju pojam sudbine.

Od pamtiveka je ova nepoznanica mučila ljude i otvarala pitanja - da li se sudbina može razumeti i da li je možemo otkriti unapred i promeniti. E, pa, numerolgija čvrsto veruje da nam je Univerzum odredio sudbinu onog momenta kada smo se rodili.

Međutim, nije samo datum rođenja onaj koji nam određuje sudbinu.

foto: Kurir tv

O tome kako se sve izračunava karmički broj danas razgovarala je voditeljka Milica Marković sa Mišom Zomboranom, numerologom.

Čim udahnemo, kaže Zomboran, dobili smo planete koje određuju za šta smo mi i čime ćemo se baviti.

- Mnogi misle da su baksuzi i da su im životi španske serije. To je toliko jednostavno. Ljudi prave famu oko svega. Sudbinski broj je lični broj osobe, a u astrologiji je to horoskopski znak. To je dokazano, svaki broj od 1-9 je mističan. Svako od nas dobija to. Ceo datum rođenja se sabiranjem svede na prost jednocifren broj. Nema najboljeg broja, svaki broj nosi svoje dobre i loše strane. Dva, četiri, šest i sedam su brojevi koji su mistični. Dvojka je jaka i mistična i privlači negativne uticaje i ljude. Četvorka je teška karma i dugovi predaka. Ona dobra njena strana je što su ljudi ovog broja rođeni da naprave posao. Šestica, nju predstavljaju dobri ljudi, borbeni, uporni i jaki, a i kod njih je teška karma i tvrdoglavi su. Sedmice su jako inteligentni ljudi. Tu imamo i duhovnike, psihijatre i čak je Novak Đoković ovaj broj. Sedmica je jedan naš čuveni zatvorenik Zoran Majranović. O njemu niko nije hteo da piše. Sedmica nije najgori broj. Đoković je na primer genije. Zato kažem, nema najgore, nema najbolje - rekao je.

01:36 PRSTEN SUDBINE

Prokomentarisao je seriju "Prsten sudbine".

- U njoj se radi upravo u prstenu i zameni identiteta. Vi sve možete da promenite, ali nećete ništa uraditi jer osnova ostaje osnova. Ako ste rođeni u jednom broju, vaš novi i lepši broj vas neće promeniti - upozorio je.

U kratkim crtama opisao je i druge brojeve.

- Broj jedan. Na primer Seka Aleksić je broj jedan. Oni su perfekcionisti uporni i preteruju, ali idu iz krajnosti u krajnost. Trojka su emotivni ljudi i veoma komunikativni, ali imamo i one zatvorenije, koji mogu d aprošetaju do psihijatra, što nije ništa strašno. Petica to su ni na nebu ni na zemlji. To su pozitivne duše, koje treba da žive u što većim prostranstvima, i to su baš dečje duše. Sedmica to su vrlo inteligentni ljudi i ili su geniji, ili idu u psihopate! Retko ko ima snage da radi sa njima. Osam su veoma srećni ljudi, a probleme koji su imali iimaće su problemi za koje su sami krivi. Njima je Bog sve dao, ali pitanje je kako će oni to iskoristiti. Imamo broj devet koji je broj starih duša. Rađaju se kao stare duše. Teško je da ih isprate. Roditelji pogrešno rade sa decom. Ne možemo sa svakim detetom da pričamo, da ih pritiskamo, kažnjavamo, da na njih vičemo, najvažnije sa njima nikakav pritisak nikakva galama, oni su mali fakultetski umovi zatvoreni u svom svetu - otkrio je.

