GDE SU VOLJENI KORGIJI POKOJNE KRALJICE? Evo ko vodi računa o njima: Svaki put kada psi zalaju, imam osećaj da ona tu prolazi

Korgi je rasa pasa koja najviše asocira na britansku kraljicu Elizabetu II. Velika ljubav koju je pokojna kraljica gajila prema ovoj rasi decenijama, uticala je na to da oni postanu njen zaštitni znak.

foto: Glyn KIRK / AFP / Profimedia

Posle njene smrti u septembru prošle godine, dva njena ljubimca, koja su je uvek pratila u stopu, usvojila je porodica njenog drugog sina Endrua, vojvode od Jorka. O psima sada, osim njega, najviše brine njegova bivša supruga, Sara Ferguson.

Sara, koja je u braku sa vojvodom od Jorka bila deset godina, i sa kojim ima dve odrasle ćerke Judžini i Beatris, postala je spisateljica i nedavno je javno promovisala svoj drugi roman „Jedna izuzetno intrigantna dama“, smešten u viktorijansko doba.

foto: Glyn KIRK / AFP / Profimedia

Tim povodom, dala je više intervjua tokom kojih je govorila i o kraljičinim korgijima, Sendi i Mjuiku, koji su joj veoma prirasli srcu.

Vojvotkinja od Jorka je za magazine People i Hello otkrila da su korgiji veoma simpatični i odlično dresirani i da najviše vole upravo nju, zato što ih najviše mazi i hrani njihovim omiljenim poslasticama.

Ona smatra da su korgiji postali britanska nacionalna ikona, jer su doprineli da se kraljica više zbliži i poveže s običnim narodom. Svima u porodici prisustvo pasa u rezidenciji donekle stvara osećaj kao da je kraljica još uvek tu.

Popularna Fergi priznaje da je kraljica za nju bila „potpuni idol“ i da je zadivljuje način na koji je uspevala da opusti ljude i učini da se osećaju dobro. Svaki put kada njeni korgiji zalaju bez nekog posebnog razloga, Sara ima osećaj da kraljica prolazi pored njih.

Sara je već nekoliko godina baka, jer su se njene ćerke udale i obe imaju decu. Veoma se raduje što je Judžini ponovo trudna i čeka dugo dete.

O svom spisateljskom radu kaže:

„Mislim da mi je sticanje samopouzdanja u pisanju dalo nešto što je lično moje. To nije vojvotkinja, nije Fergi, nije Dajanina najbolja prijateljica. To nije kraljičina snaha. To je Sara.“

Vojvotkinja od Jorka je u ranijim intervjuima pričala o svom prijateljstvu sa pokojnom princezom Dajanom, sa kojom je, kako tvrdi, bila najbolja prijateljica još iz tinejdžerskih dana, pre nego što su se obe udale za sinove kraljice Elizabete.

(Kurir.rs/RTS)

Bonus video:

03:11 KRALJ ČARLS DAO 600.000 FUNTI ZA OBNOVU HILANDARA! Stručnjaci: Nova šansa za saradnju sa Britanijom ČARLSA TREBA ZVATI U SRBIJU!