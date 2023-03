LUK BLEK OTKRIO ŠTA SE KRIJE IZA NJEGOVOG ODNOSA SA KONSTRAKTOM: Mnogi nisu znali, ali to traje preko 10 godina!

Luka Ivanović, odnosno Luk Blek (Luke Black) koji će nas predstavljati na Pesmi za Evroviziju u Liverpulu početkom maja, odlučio je da progovori o Ani Đurić Konstrakti.

Naime, Konstrakta je bil naš predstavnik na prošlogodišnjem Eurosongu u Torinu.

foto: Nemanja Nikolić

Spekulacije o njegovom odnosu sa Konstraktom ne prestaju od pobede na "Pesmi za Evroviziju 2023", a sad je rešio da stavi tačku na tračeve o njihovim navodnim rodbinskim odnosima i pričama da je ona radila njegovu numeru "Samo mi se spava".

- Konstrakta ima veze sa svim ovim zato što mi je bila mentalna podrška. I ona i ja nismo navikli da budemo u ovom, evrovizijskom formatu. Nismo navikli da budemo u takmičenju ove veličine, ovolike pažnje - rekao je Luka.

foto: Nemanja Nikolić

- Bila mi je mnogo velika podrška, kao prijatelj pre svega. Mi se znamo više od 10 godina. Značilo mi je da mi kaže samo kako bi trebalo da se osećam. To je to. Pesmu nije radila ona, već njen saradnik Milovan Bošković, on je dodao završne dodire produkcije - dodao je on za "K1".

