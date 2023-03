10 ZNAKOVA DA POD HITNO MORATE DA PROMENITE POSAO: Ako vam šef često ponavlja OVU REČ, bežite glavom bez obzira dok je vreme

Ljudi koji znaju kako je raditi za lošeg poslodavca odlučili su da podele svoje priče na internetu kako bi drugi ljudi mogli da uče iz njihovog iskustva.

Ovo je nekoliko kategorija ili takozvanih "crvenih zastavica" koje označavaju da trenutni posao nije pravi za vas.

1. Vaša uprava ne želi da razgovara o vašem povećanju plate: Ako vaš direktor pokušava da izbegne razgovore o povećanju vaše pltće, to je znak upozorenja. Uostalom, vaš posao nije vaš hobi ili neka dobrotvorna organizacija, radite za novac. "Brata su zaposlili u renomiranoj kompaniji koja se bavi proizvodnjom telefona. Razgovarali su s njim 6 meseci i na kraju su mu rekli: 'U redu, zaposlićemo te na probni rok.' Nakon toga ih je pitao: 'Kolika će biti moja plata nakon probnog roka?', a menadžer ga je čudno pogledao i rekao: 'Aleks, postavljaš neprikladno pitanje. Ne volimo ljude koji razmišljaju samo o novcu.” Tamo je radio 4 meseca i dao otkaz.

2. Vaši kolege i menadžeri vas često zovu van radnog vremena: Ako vas menadžeri zovu za vreme ručka, to je loše, ali još je gore ako vam šef ili kolege pošalju poruku u bilo koje doba dana ili noći zbog dobijanja odgovora elektronskom poštom u utorak uveče ili sunčano nedeljno poslepodne. Ako komuniciraju s vama dok ostatak sveta živi svoj život, velike su šanse da ćete se i vi odreći svog.

3. Poslodavac postavlja nemoguće zahteve: O svom potencijalnom poslodavcu možete saznati mnogo toga čak i na razgovoru za posao. Na primer, mogu da vas pitaju kada možete da počenete, a ako vaš novi posao zahteva preseljenje, sigurno to ne možete da uradite odmah. "Jednom sam razgovarao s kompanijom zbog koje bih se preselio na drugu stranu zemlje kako bih radio za njih, održana su tri kruga intervjua. Nakon poslednjeg intervjua, prošlo je više od mesec dana njihovog ćutanja dok nisu dali ponudu, ali su mi rekli da imam manje od 24 sata da ih obavestim o svojoj odluci. Trebalo je da se preselim 3.218 km daleko od kuće na mesto na kom nikada nisam bio ili čak video (intervjui su bili potpuno virtualni). Hteli su da počnem šest dana nakon ponude. Kad sam pitao postoji li ikakva fleksibilnost da imam više vremena da razmislim o tome ili da imam više vremena da se preselim, rekli su ne. Odluka im je bila potrebna sledeći dan, a da sam prihvatio, počeo bih za manje od nedelju dana. Odbio sam ponudu", rekao je jedan muškarac.

4. Poslodavac često koristi reč "porodica": Ponekad možete čuti od svoje uprave: "Svi smo mi ovde jedna velika porodica". Možda je to način na koji se vama manipuliše. Ako često spominju reč "porodica", to je velika "crvena zastavica". Na poslu ste da zaradite novac, radite i idete napred, a ne da budete porodica. Poznajem vrlo malo "funkcionalnih" porodica. Bilo koja kompanija koja kaže da je jedna velika porodica znači da postoji nekoliko ljudi koji diktiraju, a ostali moraju da padnu na svoje mesto ili će biti uklonjeni. Želite da budete deo tima, a ne porodice. Tim pomera stvari napred, a porodica se svađa, ima favorite, itd.

5. Ne izgledate dobro nakon što ste krenuli na novi posao: Naše negativne emocije mogu uticati na naš izgled, a ako izgledate umorno i mrzovoljno nakon što ste krenuli na novi posao, to je takođe znak upozorenja. Ako dođete kući nakon radnog dana i vaši prijatelji i porodica vas pitaju da li je sve u redu, a to se često događa otkako ste dobili novi posao, to znači da nešto nije u redu s novim poslom.

6. Kompanija ima veliki promet: Velika fluktuacija u preduzeću velika je "crvena zastavica". Pre nego što prihvatite ponudu za posao, vredi saznati više o kompaniji u kojoj planirate da radite i saznate zašto je osoba čiju poziciju nameravate da preuzmete, napustila kompaniju. "Nova sam! On je nov!", svi su novi, osim ako ne rastu, a to možete zaključiti po nedavnim selidbama kancelarija i novom nameštaju i opremi, verovatno imaju veliki promet. Bićete novi sve dok uskoro ne ostanete bez posla.

7. Često morate da radite dodatne sate: Nažalost, u današnje vreme, čini se da je prekovremeni rad postao normalna stvar. Međutim, ponekad to može postati posao koji traje gotovo 24 sata dnevno. Ovo su "crvene zastavice" loše kompanije - daju vam besplatnu večeru u lepom restoranu ako morate da ostanete nakon 19 sati, imaju teretanu u kancelariji, besplatnu uslugu vrtića i uslugu pranja veša, morate da imate dodatnu odeću u kancelariji i možete imati neograničeno slobodno vreme. Prevod: nikada nećete napustiti kancelariju.

8. Vaša uprava ignoriše pauze za ručak: Neki menadžeri ručak donose od kuće i smatraju da bi njihov tim trebao da uradi isto. Dakle, to zapravo znači da ne možete da prošetate za vreme ručka, već na kraju ostanete zatvoreni u kancelariji ceo radni dan. "Bio je to prvi dan na mom novom poslu, u vreme ručka. Pogledao sam oko sebe i primetio da se niko ne pomera da negde ode, pa sam uzeo svoju torbu i rekao: 'Idem na ručak', a moj menadžer kaže: 'Zapravo, ne izlazimo iz kancelarije na ručak. Naši zaposleni hranu donose od kuće. Vidite, Kejt, na primer, pije kafu uz sendvič.' Kad su me zaposlili, niko nije rekao ni reč o tome. Naljutio sam se i rekao: 'Imam osetljiv želudac i moram da pojedem topli obrok. Hoćeš li mi nabaviti novi želudac?' Ispostavilo se da se nisam mogao da se pomirim s tom ženom i dao sam otkaz. Ne žalim ni sekunde", rekao je drugi muškarac.

9. U kancelariji vlada toksična atmosfera: Ponekad se dogodi da nisu samo šefovi ti koji mogu biti otrovni, već i neke vaše kolege, ali takvo njihovo ponašanje se toleriše jer su u prijateljskim odnosima sa šefom ili uprava smatra da su previše korisni da bi ih otpustili. Ako vaš šef uvek vrišti, a vaše kolege su uvek intenzivne, to je znak da ovo nije pravi posao za vas.

10. Poslodavac daje velika obećanja: Na primer, idete na razgovor za posao u firmi koja je tek otvorena, ali vam govore da će uskoro postati kraljevi tržišta. Možda misle da govore istinu, ali u stvarnosti se samo utapaju u sopstvenim iluzijama, pa je tako jedan zaposleni rekao: "Zaposlio sam se u turističkoj agenciji. Firma je bila nova i čak nisu imali ni bazu klijenata. Upravo su iznajmili kancelariju koja još nije imala ni nameštaj. Menadžer je pevao pesme o tome kako će uskoro postati kraljevi tržišta, ali u isto vreme su hteli da prvi mesec radimo besplatno. Takođe me jednom zamolio da operem podove u kancelariji i premestim nešto nameštaja. Ne šalim se."

