MISLILA SAM DA ĆU UMRETI! Slavna manekenka otišla na lečenje kada je videla svoje ŠOKANTNE fotografije sa aerodroma (VIDEO)

Supermodel Kara Delevinj (30) otkrila je u razgovoru za Vog da je nakon zabrinjavajućih slika sa aerodroma, koje su se pojavile prošle jeseni, odlučila da potraži pomoć i prijavila se na rehabilitaciju, najprije zato što je "strahovala da će umreti".

foto: David Fisher for SAG Awards / Shutterstock Editorial / Profimedia

Manekenka i glumica priznaje kako je bila u vrlo lošem stanju kada su je paparaci fotografisali na aerodromu u Los Anđelesu, u septembru prošle godine, a Delevinje je odlučila da se prijavi na rehabilitaciju zbog zloupotrebe raznih supstanci.

foto: Profimedia

"U to vreme bilo je jako puno ljudi koji su bili zabrinuti zbog mog ponašanja, ali ja tada nisam bila previše zabrinuta. No, to je priroda te bolesti, to vam je zavisnost", komentarisala je Kara slike koje su paparaci snimili pa je nastavila da govori o svom problemu.

"Nisam spavala, nisam bila dobro, bilo je to tužno vreme, ali žalosno je to što sam ja mislila da se zabavljam. No, u jednom trenutku sam primetila da ne izgledam dobro. I upravo su mi te slike sa aerodorma bile rijaliti ček", rekla je Kara i napomenula kako je postala svesna da bi mogla da nastrada.

foto: Profimedia

"Sve što sam znala jeste ako krenem dalje tom stazom da ću ili umreti ili uraditi nešto vrlo glupo. To je zastrašujuće. Lečenje je najbolja stvar koju sam mogla da uradim. Uvek je postojalo nešto čega sam se bojala, ali čini se da mi je trebala ova zajednica, trebala mi je ova grupa podrške", rekla je manekenka i onda nastavila.

foto: Profimedia

"Pre ovog liječenja, uvijek sam tražila način kako da se na brzinu oporavim ili zalečim, išla sam na terapije ili bih uzimala pauze, i to je pomagalo, ali samo na kratko vreme jer nikada nismo došli do srži problema. Tada sam shvatila da je ovaj program od 12 koraka najbolja stvar i vrlo je važno da se ja toga ne stidim. Suprotno od zavisnosti jest konekcija, a to sam dobila u ovoj zajednici", priča Kara.

Delevinj je sada trezna i uživa u životu sa svojom devojkom Liom Mejson. "Sada uživam u tome da izađem i plešem i da se dobro provedem, a volim da vodim i duboke razgovore s ljudima. Proces svakako ima svoje uspone i padove, ali uspevam da ih prebrodim", rekla je manekenka.

(Kurir.rs/Index.hr)

Bonus video:

01:39 RAZVOD SA AMIDŽIĆEM MI JE BILA SMRT BEZ UMIRANJA! Manekenka otvorila dušu, a potom otkrila KAKAV ODNOS SADA IMA SA OGNJENOM