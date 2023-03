U KOM HOROSKOPSKOM ZNAKU JE ROĐENO NAJVIŠE SRBA? Odlikuju ga arogancija, samouverenost i privlačnost: Da li ste rođeni u njemu?

Da li ste se ikada pitali u kom horoskopskom znaku je rođeno najviše Srba? To je informacija koju je teško odrediti, jer se statistika iz godine u godinu menja. Pojedini astrolozi su pre nekoliko godina isticali da Srbija ima najviše Devica, tačnije ljudi koji su rođeni od 23. avgusta do 22. septembra. To je samo delimično tačno, zbog avgusta meseca u kom je rođeno najviše beba.

Osobe rođene od 22. jula do 23. avgusta su u znaku Lava, horoskopskom znaku koji ima specifičnu snagu i status "kralja džungle". Lav je vatreni znak koji voli život i od njega očekuje da se dobro zabavlja, a ako su Srbi po nečemu poznati, to je dobar provod i slavlje. Lav voli da bude u centru pažnje, samouveren je i po mišljenju mnogih, često arogantan. Lav može da pokaže najbolje, ali i najgore osobine!

foto: Shutterstock

Poseduje veliki ego koji je posebno osetljiv, pa kad se nađe u nekoj grupi, nastoji da postane vođa. Horoskop kaže da Lav uvek ima dobre namere, ali ne preza od nepovoljnih okolnosti. Uvek se nada najboljem ishodu, ali ako se desi da stvari ne ispadnu onako kako je očekivao - reaguje nekontrolisano, naglo i burno.

Od Lava možemo da naučimo kako da prebrodimo životne prepreke i dobijemo ono što nam je potrebno. Kažu da ljudima rođenim u ovom znaku nema smisla davati savete, jer će uvek uraditi samo onako kako oni žele. Kada astrolozi žele da približe način razmišljanja jednog Lava, korsite ovu rečenicu:

- Osudi me i pokazaću vam da grešite. Reci mi da ne mogu i pokazaću ti koliko daleko mogu ići.

(Kurir.rs/MONDO)

