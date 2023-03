"NAJGORE" ŽENE SE RAĐAJU U 4 HOROSKOPSKA ZNAKA! One smotaju muškarca, pa ga nikad ne puste: "ILI JA, ILI 'LADAN DUNAV!"

Saznajte koje žene su po horoskopu prava noćna mora za brak! Neke vole otvoreno da šefuju, a druge su "med i mleko" dok im ne stanete na žulj. Mogu puno da pruže, ali cena je poprilično visoka... Dame rođene u ova četiri horoskopska znaka su najgore za brak...

4. mesto - Bik

Žene Bikovi su često nezavisne, kako u finansijskom smislu, tako i u ličnim odnosima. Nikada neće trčati za partnerom, moleći ga da joj kupuje poklone, da je mazi i tetoši, iako je to nešto što on često priželjkuje - osećaj da je potreban. Ako ih povredite, otići će zauvek i neće se osvrtati. Brak sa njima je u tom smislu izazov, partner mora da vodi računa da bude "ispravan i na mestu" što nije uvek lako. S druge strane, ovakve osobine mogu da budu i te kako plus. Žene Bikovi se nikada neće igrati osećanjima svog muškarca. Partneri im zameraju i da im nedostaje topline i "vrcavosti", umeju da budu previše ozbiljne.

3. mesto - Ovan

Žene Ovnovi su navikle da dominiraju, sve što zacrtaju moraju da ispune, a svoje petogodišnje planove ostvaruju za četiri godine. Sve to zbog neobuzdane energije kojom su planete obilato obdarile ovaj znak. U vezama su uvek u žurbi i nastoje sve da kontrolišu, pa tako i da "upravljaju" partnerom. Samo oni koji su istinski zaljubljeni u ženu u znaku Ovna, koji imaju strpljenja, spoznaće njihovu pravu suštinu - u dubini duše, predstavnice ovog horoskopskog znaka su veoma osetljive i nežne. Ali tek kada su svi "protivnici" poraženi.

2. mesto - Devica

Gledano sa strane, Devica izgleda kao idealna žena: kuća je uvek "cakum-pakum", sa dosta nežnosti i brige se stara o mužu, a kada je potrebno, u rukavu uvek ima mudar savet da udeli. Međutim, muškarci ako vam je za oko zapela žena u znaku Device, morate da znate da ćete za takvo "savršenstvo" morati debelo da platite... Ovo su žene koje su zahtevne do perfekcionizma, i prilično razdražljive ako nešto ne ide po planu. Neuspehe doživljavaju izuzetno teško, a ako se posvađate, budite spremni na burnu reakciju, pa čak i privremeni (ili trajni) raskid. Iako tako ne deluje, ali nedostaje im samopouzdanja i ljubomorne su, tako da neretko oteraju muškarca od sebe i nateraju ga da pobegne glavom bez obzira.

1. mesto - Škorpija

Zavodljive i nepredvidive, žene Škorpije znaju koliko vrede. Onog trenutka kada se venčaju i nekome se obavežu, smatraju da imaju prava da mu nametnu svoja pravila, pa čak i da budu lideri njihove male zajednice. Međutim, ako Škorpiji dopustite da se "razmaše", date joj neograničenu moć, očekujte sukobe, pa i poniženja. Supruge Škorpije ne prave kompromise, ne zato što ne umeju da pregovaraju, već zato što žele da bude po njihovom. A to može da bude fatalno po brak. Dobro je što su Škorpije, uprkos svojoj surovosti, prilično direktne i poštene, inače bi se brak sa njima pretvorio u mučenje.

