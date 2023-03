INFLUENSER IZ KANADE ISPROBAVAO SRPSKU KUHINJU, PA DAO SUROVE OCENE: Kad vidite čime je JEO SARMU, šokiraćete se! (VIDEO)

Influneser Gaj Hobeika postao je hit na društvenim mrežama na Balkanu zbog snimka na kojem ocenjuje poznata jela iz tradicionalne srpske kuhinje - ćevape u lepinji, ajvar, kajmak, urnebes i sarmu.

Gaj se iz Bejruta, gde je rođen, preselio u Kanadu, odakle je počeo da gradi influensersku karijeru. Na Jutjubu ga prati 283.000 ljudi, dok na TikToku ima preko milion pratilaca.

Video u kome na parkingu restorana isprobava srpsku hranu opisao je: "Srpska hrana ima takav vajb. Takođe, blizu smo da pređemo jedan milion (pratiaca)".

Tokom snimanja videa, Gaj je "malo" promašio položaj Srbije u Evropi, te je naveo kako misli da se radi o "Maloj državi u blizini Rusije". Influenser koji se proslavio testiranjem hrane iz svih zemalja sveta, nakon uvoda, pristupio je đakonijama sa naše trpeze. Za početak, otvaranje je započeo ćevapčićima.

"Odličnog je ukusa. 8/10", rekao je, a zatim probao, kako je sam nazvao, "pogaču s majonezom". "Zanemarite, ovo je neka vrsta jogurta i ukusno je. 7/10", rekao je.

Na red je došla onda i "kraljica" trpeze - sarma. Međutim, sam način na koji je odlučio da jede - štapićima - mnoge je ostavio u šoku. Tom prilikom, omiljeno jelo Srba, dobilo je ocenu 7,8/10.

Ajvaru, koji je nazvao malo jačim kečapom, odnosno, ukusnijim, dao je ocenu 8,6 od 10, ali urnebes mu je dopao, te je dobio ocenu 9-.

Mnogima se nisu svidele njegove izjave

Video za sada ima 730.000 pregleda i veliki broj komentara, ponajviše zahvaljujući (ne)poznavanju geografije, a bilo je i onih koji su za probanu hranu pisali kako nije srpska.

"Blizu Rusije... Ni blizu", "Je li on to kajmak nazvao majonezom", "Rusija?", "Sarma sa štapićima...", "Ne jede se sarma tako", "To je hrana iz Bosne i Hercegovine", samo su neki od komentara.

