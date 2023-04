UMRO JE I VIDEO ZAGROBNI ŽIVOT: Čovek ispričao da je doživeo iskustvo bliske smrti, ali mu je muka od ljudi koji misle da je LUD!

Samozvani šaptač duhova tvrdi da je razgovarao sa anđelima na samrtnoj postelji - koji su predvideli datume dve smrti u porodici. Oba njihova upozorenja su se obistinila, rekao je.

Dejvid Henzel (57) rekao je za Dejli star da je u septembru 2015. godine razvio infekciju pluća i sepsu koja se brzo širila, koju je jedva preživeo. Ali njegovo suočavanje sa zagrobnim životom počelo je mnogo ranije od toga, tvrdio je. David je rekao da je počeo da viđa i čuje mrtve sa samo četiri godine.

Rekao je da je primetio zvukove i šapat koje njegovi roditelji nisu mogli, i da je mogao da čuje kako mrtvi zatvaraju vrata i pale i gase svetla.

Godine sa duhovima navele su Dejvida da se okrene alkoholu i drogama, a za Dejli Star je rekao da mu je muka od ljudi koji misle da je "lud". Ali on je zadržao afinitet prema anđelima: „Razgovarao bih sa anđelima. "Tako su kul. Zaštitili su me od mnogo toga u mom životu", objasnio je on. Njegov najznačajniji kontakt sa njima dogodio se 2015. godine, kada je usled smrtonosnih infekcija krenuo ka smrti. David je primljen u bolnicu sa 70 odsto pluća prekrivenim infekcijom i sepsom, a doktori su morali da ga operišu.

U nekom trenutku, njegov srčani monitor je splasnuo. Ali šaptač duhova nije shvatio da je klinički mrtav. Dejvid je tvrdio da je bio doveden do nirvane, okružen zlatnom svetlošću i anđelima.

Posle onoga što se činilo mesecima, nebeska bića su mu rekla da treba da se vrati na zemlju. Tvrdio je: „Anđeli su mi rekli da je još jedan razlog zašto moram da se vratim taj što će moj stariji brat umreti. „Takođe sam video da će i naš mali pas, Toto, umreti pre mog brata.

Dejvid se probudio iz kome dva meseca nakon što je prvi put primljen u bolnicu. Neko vreme je bio ubeđen da je ono što je doživeo bio san i počeo je da se oseća depresivno. Tvrdio je: „Još uvek nisam verovao, a onda je moj mali pas umro. Tačno kako su rekli - rastrgali su ga drugi veliki psi u kući mojih roditelja.

„A onda je mom bratu, baš kao što su rekli, odjednom dijagnostikovan rak pluća četvrtog stadijuma i tumor na mozgu, i umro je za četiri meseca. David je takođe tvrdio da je njegovo iskustvo bliske smrti izlečilo različite bolesti od kojih je patio - uključujući hipertenziju, teški anksiozni poremećaj i sumnjivo oštećenje mozga usled kome, ali mu mnogi ljudi ne veruju, prenosi The Sun. Medicinska sestra je nedavno objasnila da mnogi ljudi često doživljavaju "vizioniranje" - to je kada ljudi koji umiru, koji su često potpuno lucidni, vide preminule prijatelje, porodicu, pa čak i kućne ljubimce.

Za neke, iskustvo umiranja može da bude čak i euforično, jer su naša tela „biološki izgrađena da umru“, otkrio je drugi zdravstveni radnik. To dolazi nakon što je istraživanje objavljeno prošle godine otkrilo da bi proces mogao da bude mnogo prijatniji nego što mislimo. Naučnici su slučajno uhvatili naš najsloženiji organ dok se gasio, pokazujući zapanjujući snimak smrti.

Pacijent sa epilepsijom je priključen na elektroencefalogram (EEG) pre srčanog udara. To je značilo da je 15 minuta oko njegove smrti zabeleženo na EEG-u. U 30 sekundi sa obe strane pacijentovog konačnog otkucaja srca, primećeno je povećanje veoma specifičnih moždanih talasa. Ovi talasi, poznati kao gama oscilacije, povezani su sa stvarima kao što su vraćanje pamćenja, meditacija i sanjanje. To bi moglo da znači - iako bi trebalo da se sprovede još mnogo studija - mogli bismo da vidimo neku vrstu filmske trake naših najboljih uspomena dok umiremo. Delovi mozga koji su aktivirani u ovoj studiji takođe sugerišu da bismo mogli da u mirno stanje nalik snu koje je slično meditaciji.

