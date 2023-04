NEDELJNI HOROSKOP OD 10. DO 16. APRILA: Evo koga očekuje sreća sledeće nedelje, oni treba da PRIPAZE, a Bik neka se bavi sportom!

Top 3 horoskopska znaka koje će pratiti sreća su Vaga, Strelac i Vodolija.

OVAN

LJUBAV: Bićete srećni zbog stvari koje su vam drage. Slede prijatne žurke bez previše pompe, kao i opuštanje u krugu najmilijih. Činiće vam se da je sve moguće. Bićete otvoreni i verovati onima koji vas vole. Zadovoljstvo je tu.

KARIJERA: Bićete efikasni u izvršavanju zadataka, ali grublje reči nisu nemoguće. Može se desiti da ste pogrešno protumačeni ili shvaćeni. Zato pokušajte da budete što jasniji ili ne objašnjavajte ništa ako ne morate. Pridržavajte se pravila struke.

SAVET: Niko nije savršen.

BIK

LJUBAV: Privlačiće vas mnoge skrivene stvari. Neki će se boriti sa mogućnošću tajne ljubavne veze. Vaše strasti vam neće dati mira i vodićete jaku bitku između razuma i osećanja. Bolje bi bilo slediti razum. Razmislite o sebi.

KARIJERA: Ustanovljeni su novi obrasci ponašanja i dnevni red na radnom mestu. Po tome treba postupiti. Teško je, teško je, ali nemaš kuda. Prihvatite nove izazove i nosite se sa njima uz pomoć bolje organizacije poslovanja.

SAVET: Dobro bi došao neki sport.

BLIZANCI

LJUBAV: Kako nedelja bude odmicala, primetićete da vaši lični odnosi počinju da se poboljšavaju. Ovo će vas ohrabriti da budete otvoreniji i hrabriji u pristupu osobama suprotnog pola. Oni koji su već u vezi biće još bliži jedno drugom.

KARIJERA: Nakon što ste postavili dobre finansijske osnove, nastavićete da gradite dalje. Mnogi će ovih dana pregledati svoju listu poslovnih prioriteta i planova. Oni će promeniti ono što je na prvom mestu. Biće otvoreniji za određene rizike.

SAVET: Saznajte koji vam sport odgovara.

RAK

LJUBAV: Gde god da izađete, osećaćete se prijatno. Društvo će vam biti po volji. Oni koji su možda i dalje slobodni trebalo bi da prihvate svaki poziv, čak i ako na prvi pogled ne izgleda obećavajuće. Uskoro će shvatiti da im ljubav otvara vrata. Sve je moguće.

KARIJERA: Vaše finansije će se konačno donekle stabilizovati. Istovremeno, otvoriće se i nova mreža poslovnih saradnje, a neke od njih će vam se zaista dopasti. Povežite se sa potencijalnim kolegama i sarađujte sa svakim ko pokaže interesovanje.

SAVET: Opustite se uz sadržaje koje volite.

LAV

LJUBAV: Bićete zatvoreniji nego inače. To će ponekad izazvati konfuziju u odnosima jer drugima nećete biti jasni. Pobrinite se da takvim stavom ne propustite dobru ljubavnu priliku ili da vam neko ne odustane od udvaranja. Dajte do znanja do čega vam je stalo.

KARIJERA: Možete više nego što mislite. Ugledni ljudi će vas podržati, ali potrebne deklaracije još ne stižu. Sve će zahtevati strpljenje. Radite dalje bez postavljanja previše pitanja, jer ćete uskoro dobiti ono što očekujete. Budite profesionalni i ozbiljni.

SAVET: Otkrijte svoje talente.

DEVICA

LJUBAV: U narednim danima vrata ljubavi će vam se sve više otvarati. To ćete primetiti po tome što se ponovo češće smejete ili što vam voljena osoba ponovo počinje da vas podržava. Počećete da dišete u potpunosti i priuštićete sebi i voljenoj osobi više uživanja.

KARIJERA: Dobićete očekivane odgovore. Sada možete da nastavite da radite mirnije, a planiranje se može nastaviti sa svim potrebnim informacijama. U poređenju sa drugima oko vas, izgledaćete sigurno i stabilno. Budite ono što jeste.

SAVET: Umetnost će vam osvežiti dane.

VAGA

LJUBAV: Sada možete lakše da komunicirate sa voljenom osobom. Tako će se na dnevnom redu naći preispitivanje nekih nedoumica iz vaše ljubavne prošlosti. Partner će vas rado saslušati, ali isto očekuje od vas. Imajte to na umu kada počnete da se poveravate jedno drugom.

KARIJERA: Saradnja između vas i drugih biće obnovljena uz pomoć novih informacija koje su čekale. Sve će biti postavljeno na novu osnovu, a vi ćete morati da se nađete u novoj ulozi. Trebaće vam neko vreme da se naviknete.

SAVET: Zanemarite predrasude, budite otvoreni.

ŠKORPIJA

LJUBAV: Bićete zanimljivi drugima, i u svakom trenutku spremni za razgovore. Mnogi će razviti svoj društveni trag. Ako ste već u vezi, vaš partner će biti skloniji vezi sa vama. Međutim, nešto će nedostajati. Kasnije ćete razumeti šta je to.

KARIJERA: Osetićete blagi pad interesovanja za posao. Pokušaćete da obnovite neke stare obećavajuće kontakte. To će zapravo biti najbolji deo radne nedelje. Sve ostalo će vam biti pomalo dosadno. Na neki način, to će biti najbolje za one koji ne rade.

SAVET: Ko može, neka putuje.

STRELAC

LJUBAV: Tokom ove nedelje verovatno ćete se opustiti. Počećete da vas zanimaju razne teme o kojima ćete rado komunicirati sa osobama suprotnog pola. Voljena osoba će primetiti ovu malu distancu, i da vas ne bi pogrešno razumela, razgovarajte sa njom više.

KARIJERA: Stižu informacije koje treba da dobijete. Već ste se dovoljno iznervirali zbog čekanja, pa nemojte to više da radite. Jednostavno prihvatite nova uputstva i dajte sve od sebe. Budite realni u svojim očekivanjima. Rezultati će doći.

SAVET: Strpljen, spasen.

JARAC

LJUBAV: Mala konfuzija će biti povezana sa vašom potrebom za sigurnošću. Brzo ćeš je zaboraviti. Imaćete osećaj da ste povezani sa celim svetom, a to će delovati stimulativno na vas. Lični odnosi će se razvijati u pozitivnom pravcu.

KARIJERA: Konačno ćete dočekati željene izazove kroz koje možete pokazati svoje talente. Neki će dobiti visoke pohvale, a promocija bi mogla biti na pomolu. Sada možete povući još više i još bolje. Radite jer to apsolutno volite.

SAVET: Redovno se opuštajte.

VODOLIJA

LJUBAV: Pred vama je nedelja intenzivnih spojeva i brojnih prilika za ljubav. Vaš društveni život će oživeti i postati toliko bogat da u početku možda nećete moći ni da upravljate njime. Prihvatite pozive, obucite se i idite među ljude. Sa radošću vas očekuju.

KARIJERA: Sve što radite nekako će izbledeti u senku. Međutim, pošto ćete biti potpuno svesni svojih prethodnih uspeha, to što niste u prvom planu neće vam smetati koliko bi inače. Ne mogu se sve kockice tačno poredati u isto vreme.

SAVET: Verujte u bolje sutra.

RIBE

LJUBAV: Atrakcije na koje ćete svakodnevno nailaziti probudiće vaše uspavane ljubavne snove iz bajke. Imaćete toliko motivacije da ćete možda preterati sa žurkama. Ne zanemarujte svoje obaveze u drugim oblastima života zbog svega.

KARIJERA: Ovih dana će vam se aktivirati sve što je vezano za kreativnost, mladost, sport i scenu. Oni koji rade u pomenutim profesijama imaće sve više posla. Svi ostali će postati pravi zabavljači na radnom mestu, ali ipak profesionalni.

SAVET: Tražite veselo društvo.

(Kurir.rs/Ehoroskop)

